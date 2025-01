Atari Gamestation Pro - pierwsza retro konsola, która pozwala na rozgrywkę z kilku edycji Atari

Retro gadżety kontynuują swoją dobrą passę w ostatnim czasie. Nie tak dawno Atari zaprezentowało całkowicie odświeżoną wersję swojej konsoli sprzed lat pod nazwą Atari 2600+. Tym razem mamy do czynienia z małą współpracą pomiędzy marką My Arcade oraz wspomnianym Atari. Dzięki niej powstała konsola, która jest w pełni kompatybilna z kilkoma wersjami starszych konsol firmy, a przy okazji ma na pokładzie setki oryginalnych preinstalowanych gier.

Do przedsprzedaży trafiła konsola Atari Gamestation Pro. Urządzenie jest kompatybilne z oryginalnymi tytułami ze starszych sprzętów Atari, posiada dwa kontrolery w zestawie oraz kilkaset wbudowanych gier.

Samo urządzenie powstało w celu połączenia kilku retro platform Atari (2600, 5200, 7800) w jedną. Dzięki temu nie ma konieczności posiadania każdej wymienionej konsoli z osobna. W zestawie Atari Gamestation Pro oprócz 200 oryginalnych tytułów z dawnych lat (Pong, Asteroids, Breakout, Warlords), znajdziemy także dwa kontrolery. Zarówno sama konsola, jak i akcesoria mają zaimplementowane podświetlenie RGB. Całość jest stylizowana w taki sposób, aby przypominała starsze konsole Atari, natomiast posiada też nutę współczesnych czasów. Kontrolery funkcjonują w oparciu o sieć radiową (2,4 GHz) i wymagają do działania 4 baterii AA.

Urządzenie ma możliwość zapisywania stanu danej gry zarówno w pamięci wewnętrznej (2 sloty), jak i na karcie pamięci microSD (także 2 sloty). Zasilanie odbywa się przy użyciu portu USB typu C, natomiast połączenie z telewizorem bądź monitorem za pomocą przewódu HDMI. Obecnie trwa przedsprzedaż, a sugerowana cena detaliczna wynosi 99 dolarów. Nie jest to wielki koszt, zważywszy na konkurencyjne rozwiązania, natomiast na ten moment nie ma możliwości wysyłki konsoli do Polski. Zapewne z czasem sytuacja ulegnie zmianie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem, to warto śledzić sytuację na bieżąco.

