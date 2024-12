Atari 2600+ - klasyczna retro konsola powraca na rynek w odświeżonym wydaniu. Popularne gry w zestawie

Działania podejmowane przez różne firmy, które czasami wydają się dość nieoczekiwane, niemal zawsze mają swój cel. W połowie czerwca (2023 r.) mogliśmy przeczytać, że już niebawem na prawie zapomnianej konsoli Atari 2600 ukaże się zupełnie nowa gra - Mr. Run and Jump. Było to o tyle ciekawe, że ostatnie gry na ten sprzęt ukazały się ponad 30 lat temu. Okazuje się jednak, że cała operacja była pomostem do czegoś większego - wprowadzenia na rynek nowej konsoli Atari 2600+.

Już 17 listopada 2023 roku Atari wraz z firmą Plaion wprowadzą do sprzedaży odtworzoną wersję znanej fanom retro konsoli Atari 2600. Wersja oznaczona plusem będzie mogła skorzystać ze wszystkich tytułów, które zadebiutowały na oryginalnym urządzeniu.

Urządzenie będzie niemalże identyczne, co pierwotna odsłona. To nowoczesne wydanie będzie się mogło pochwalić wsteczną kompatybilnością z oryginalną konsolą Atari 2600 oraz zachowaniem tej samej funkcjonalności. Na dodatek uruchomi również wszystkie tytuły z modeli Atari 2600, a także 7800. Kontroler CX-40+, który będzie dołączany do zestawu, także został wiernie odwzorowany. Cały zestaw z pewnością dostarczy wielu osobom uczucia nostalgii, mimo że forma została nieco odświeżona. Na pokładzie znajdziemy złącza HDMI oraz USB, z kolei sam sprzęt obsłuży również wyższe rozdzielczości. Za wydajność będzie odpowiadał procesor Rockchip 3128 (4 x 1,2 GHz Cortex-A7) wraz z układem graficznym Mali-400 MP2.

W pakiecie z kontrolerem (CX-40+) otrzymamy także kartridż zawierający dziesięć jednych z najpopularniejszych gier, jakie ukazały się w przeciągu wszystkich lat istnienia konsoli. Zaliczają się do nich: Combat, Adventure, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball oraz Yars' Revenge. W sprzedaży znajdzie się również kontroler CX-30 z kartridżem "4 in 1", a ich cena będzie wynosić 39,99 dolarów. Konsola Atari 2600+ to wydatek rzędu 129,99 dolarów, natomiast koszt zakupu dodatkowego kontrolera CX-40+ wyniesie nas 24,99 dolarów. Nowe gry, takie jak wspomniany Mr. Run and Jump, będą możliwe do kupienia za 29,99 dolarów. Wszystkie produkty nabędziemy poprzez zewnętrznych sprzedawców, ponieważ na stronie Atari można dokonać zakupu, jedynie mieszkając w Ameryce Północnej. Obecnie trwa już przedsprzedaż.

