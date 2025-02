Perfect Dark - kultowy hit z Nintendo 64 otrzymał kompleksowy, nieoficjalny port na PC mogący umilić oczekiwanie na reboot

Studio Rare stworzyło w przeszłości takie hity, jak Battletoads, Banjo-Kazooie, czy GoldenEye 007, w ostatnich latach zaś trzymający się na rynku brytyjscy deweloperzy pojawili się z Sea of Thieves. Mało który z ich tytułów może się jednak pochwalić takim uznaniem, jak Perfect Dark z 2000 roku. FPS na Nintendo 64 otrzymał potem swoją konwersję na konsole Xbox 360, a obecnie czekamy, aż wypuszczą jego remake na pecety oraz konsole Xbox Series X|S.

Perfect Dark otrzymało nieoficjalny port pecetowy, pozwalający sprawdzić kultowego shootera bez znaczących problemów w rozgrywce.

Część osób zdążyło już sprawdzić Perfect Dark na dostępnych od kilku lat emulatorach, ale tutaj mamy do czynienia z nieco inną kwestią. Chodzi bowiem o naprawdę dobrze działający (choć rzecz jasna nieoficjalny) port na komputery osobiste. Mając oryginalny plik Nintendo 64 ROM, możemy pobrać najnowszą wersję z GitHuba. Choć nie obyło się bez paru błędów, żaden z nich ma nie przeszkadzać w progresie przez kolejne poziomy. Co więcej, w grze można m.in. swobodnie poruszać myszką, twórcy zaś postarali się o kilka dodatków w menu czy mechanice gry - przykładowo, specjalne przyciski odpowiadające za kucanie.

Tego typu alternatywa może być całkiem dobra dla osób liczących na porządny reboot Perfect Dark. Projekt co rusz jest niestety przesuwany, napotykając ewidentne problemy. W międzyczasie na przykład odsunięty został reżyser gry, a do tej pory nie ukazano nam żadnych konkretnych materiałów związanych z tytułem. A mimo wszystko jest na co czekać - w końcu chodzi o przeniesienie szpiegowskiego thrillera w nieco inne uniwersum, który tworzony jest przez The Initiative, zespół złożony z weteranów Crystal Dynamics, Respawn czy Rockstara.

