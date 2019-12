Intel Ice Lake-U i Comet Lake-U - jakie są różnice między układami

W tym roku na rynku mobilnych procesorów zadebiutowały dwie różne serie układów Intela. Pierwsza to Ice Lake-U, czyli niskonapięciowe jednostki wykorzystujące 10 nm proces technologiczny oraz usprawnioną mikroarchitekturę Sunny Cove. Druga z kolei to Comet Lake-U, która jest faktycznym następcą ósmej generacji w postaci Whiskey Lake-U. W tym wypadku nadal mamy do czynienia ze znaną mikroarchitekturą Skylake oraz 14 nm litografią. Debiut procesorów w podobnym okresie czasu, a także prezentacja odświeżonych lub nowych urządzeń w tym samym momencie sprawiła, że wielu klientów było (i nadal jest) kompletnie niezorientowanym, który procesor jest który, tym bardziej, że sama nomenklatura wcale nie pomaga w rozróżnieniu wszystkich układów. Z tego względu przygotowaliśmy poradnik, który ma na celu dokładnie wyjaśnienie różnic pomiędzy procesorami, nie tylko pod względem nazwy ale również specyfikacji i wydajności.

Autor: Damian Marusiak

Często przeglądam różne fora internetowe czy tematyczne grupy na Facebooku, z których można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat poziomu wiedzy potencjalnych przyszłych posiadaczy laptopów. Choć internauci starają się wyjaśniać dlaczego dany notebook jest lepszy bądź gorszy od innego, nie zmienia to faktu swoistej obojętności ludzi w przyswajaniu podstawowej wiedzy dotyczącej komponentów przenośnego komputera. Kiedy więc w podobnym okresie czasu debiutują dwie różne serie mobilnych procesorów, wchodzących jednak w skład jednej, tej samej generacji, to nie trudno przewidzieć, jakie to może mieć także skutki. Przygotowaliśmy więc poradnik, który ma być swoistym kompendium wiedzy dla osób mniej obeznanych w temacie tego, co oferują najnowsze procesory Intel Core w laptopach.

Procesory Intel Ice Lake-U oraz Comet Lake-U, choć zadebiutowały w tym samym czasie i należą do jednej generacji, różnią się istotnie między sobą. Z tego względu przygotowaliśmy dedykowany poradnik, by w prosty sposób wyjaśnić różnice pomiędzy obiema seriami - zarówno w kwestii nomenklatury jak również wydajności.

Warto na początku zwrócić uwagę, iż z jakiegoś powodu w ultrabookach w ogóle nie pojawiła się dziewiąta generacja układów Core. W ubiegłym roku zadebiutowały jednostki Whiskey Lake-U, które były częścią ósmej generacji. Generacji, która zadebiutowała rok wcześniej w postaci układów Kaby Lake Refresh. Takie działania są co najmniej dziwne i powodują jeszcze większe skonfundowanie klientów. Najpierw przez dwa lata serwowane są dwie serie procesorów w obrębie jednej generacji, później kolejna jest całkowicie pominięta i nagle po dwóch latach pojawia się dziesiąta generacja, od razu z dwiema różnymi seriami procesorów. Nic dziwnego, że wiele osób ma istny mętlik w głowie, ale takie działania są zrozumiałe chyba tylko dla Intela.

Dodatkowym utrudnieniem może być sama naklejka mówiąca nam o tym, że w laptopie zastosowano procesor Intel Core 10 generacji. Często jednak producenci niezbyt chętnie prezentują bardziej szczegółowe informacje o procesorze, ewentualnie również sklepom (zwłaszcza stacjonarnym) zdarza się pomijać pewne kluczowe informacje, przez co klient tak naprawdę wie tylko jedną rzecz - że zastosowany procesor Intel Core należy do 10 generacji. Ale co to właściwie oznacza, że należy do tej dziesiątej generacji? O ile seria Ice Lake z racji wielu usprawnień faktycznie może być określana mianem nowej generacji, o tyle Comet Lake-U wydaje się być wciśnięty tam na siłę i niepotrzebnie wprowadzający zamęt. Zacznijmy więc od porównania samej nomenklatury, bo ani jedna ani druga seria nie jest pod tym względem upodobniona do poprzedników.



Intel Core i7-1065G7 (źródło: CNET)

W przypadku procesorów Intel Ice Lake-U nazewnictwo jest kompletnie przebudowane, a do tego ujawnia od razu informacje na temat użytego zintegrowanego układu graficznego. Początek nazewnictwa jest taki sam - mamy więc podserie Core i3, Core i5 oraz Core i7. W porównaniu do Whiskey Lake-U nie zdecydowano się na zwiększenie ilości rdzeni oraz wątków, toteż seria Core i3 nadal posiada dwa rdzenie i cztery wątki, natomiast Core i5 / Core i7 posiadają po cztery rdzenie i osiem wątków. Następny człon w nazewnictwie układów Ice Lake to "10" co oznacza określenie aktualnej generacji procesora. Kolejne dwie cyfry odnoszą się do przyporządkowanego konkretnego procesora. Ostatnia część nazwy w postaci jednej litery i cyfry odpowiadają z kolei konkretnemu zintegrowanemu układowi graficznemu. W serii Intel Ice Lake-U wyróżniamy obecnie trzy takie jednostki:

G1 - Intel UHD Graphics G1 wyposażony w 32 jednostki wykonawcze (EU)

wyposażony w 32 jednostki wykonawcze (EU) G4 - Intel Iris Plus Graphics G4 wyposażony w 48 jednostek wykonawczych (EU)

wyposażony w 48 jednostek wykonawczych (EU) G7 - Intel Iris Plus Graphics G7 wyposażony w 64 jednostki wykonawcze (EU)

Im wyższa numeracja procesora w hierarchii listy, tym również zintegrowany układ graficzny będzie się odznaczał nieco wyższym taktowaniem. Z tego względu np. w procesorze Intel Core i5-1035G7 oraz Intel Core i7-1065G7 znajdziemy ten sam układ Iris Plus Graphics G7 o identycznej budowie, ale w przypadku wyższego w hierarchii układu Core i7 jego taktowanie będzie wyższe niż w niższym modelu Core i5, co przełoży się na nieco wyższą wydajność w grach względem słabszego procesora. Warto pamiętać o tym, że wyłącznie procesory Intel Ice Lake-U w swojej nomenklaturze posiadają informacje na temat zastosowanego zintegrowanego układu graficznego. Jeśli poszukując laptopa natkniemy się na procesor z takim oznaczeniem, oznacza to obecność wydajniejszego układu Ice Lake, a nie odgrzewanego Comet Lake.



Laptopy z procesorami Ice Lake oraz Comet Lake będą miały naklejoną taką samą naklejkę identyfikacyjną serii Core i3, Core i5 lub Core i7. Jednak tylko przy modelach z układami Ice Lake natkniemy się na dodatkowy logotyp układu graficznego Iris Plus Graphics.

Obecnie rodzina Intel Ice Lake-U posiada sześć dedykowanych procesorów: Intel Core i3-1005G1, Core i5-1035G1, Core i5-1035G4, Core i5-1035G7, Core i7-1065G7 oraz Core i7-1068G7. Widać więc, że najwięcej procesorów znajdziemy w serii Core i5. Patrząc po samej nomenklaturze można by pomyśleć, że jedyną różnicą pomiędzy tymi trzema układami będzie zastosowany zintegrowany układ graficzny. Otóż niestety Intel bardzo lubi przekombinować swoją własną ofertę i w tym wypadku różnice nie ograniczają się wyłącznie do układu iGPU. Z kolei w przypadku procesorów Core i7 widzieliśmy tylko ten pierwszy układ, a więc Core i7-1065G7. Ostatni z procesorów najwyraźniej jest znany wyłącznie wśród pracowników Intela, bo żaden producent (nawet Apple), a więc również żadny szary pan Kowalski/Nowak (niepotrzebne skreślić) nie widział na oczy najmocniejszego układu Core i7-1068G7 i obecnie nie wiadomo czy zostanie on faktycznie wdrożony do jakiegokolwiek notebooka. Poniżej wypisałem więc najważniejsze parametry wszystkich układów Ice Lake-U:

Intel Core i3-1005G1 (2/4) - 2 rdzenie / 4 wątki / taktowanie bazowe - 1,2 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,4 GHz / TDP - 15W/25W / Intel UHD Graphics G1 900 MHz

- 2 rdzenie / 4 wątki / taktowanie bazowe - 1,2 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,4 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i5-1035G1 (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,0 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,6 GHz / TDP - 15W/25W / Intel UHD Graphics G1 1050 MHz

- 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,0 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,6 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i5-1035G4 (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,1 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,7 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Iris Plus Graphics G4 1050 MHz

- 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,1 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,7 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i5-1035G7 (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,2 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,7 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Iris Plus Graphics G7 1050 MHz

- 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,2 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,7 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i7-1065G7 (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,3 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,9 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Iris Plus Graphics G7 1100 MHz

- 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,3 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 3,9 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i7-1068G7 (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 2,3 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,1 GHz / TDP - 28W / Intel Iris Plus Graphics G7 1100 MHz

Oczywiście najciekawszym procesorem wśród wszystkich układów Ice Lake-U jest ten, który nigdzie nie został zaprezentowany, a więc jest nadal niedostępny. Nie wiemy z czego wynika ta absencja, tym bardziej, że ani Intel ani producenci laptopów nic nie wspominają o tym układzie. Być może istnieje problem z osiągnięciem obiecanych zegarów przy podwyższonym do 28W TDP (na stałe). Pod względem czystej wydajności ten procesor mógłby osiągnąć zdecydowanie lepsze rezultaty nawet w porównaniu do Core i7-1065G7 z TDP 25W. Nie wspominając już o wydajności zintegrowanego układu graficznego, które jest ściśle powiązane nie tylko z ilością jednostek wykonawczych (EU), ale również z wartością TDP oraz zastosowanymi pamięciami. Układy Intel Ice Lake-U jako pierwsze wśród mobilnych procesorów wspierają bowiem natywnie pamięci DDR4-3200 oraz LPDDR4X-3733. Problem znowu w tym, że producenci wolą zaoszczędzić i tylko niewielka ilość laptopów faktycznie posiada takie pamięci. Wśród wybrańców można zaliczyć takie modele notebooków jak HP Spectre x360 (2019) - DDR4 3200 MHz, Acer Swift 5 (2019) - LPDDR4X 3733 MHz, Dell XPS 13 7390 2w1 - LPDDR4X 3733 MHz czy Microsoft Surface Laptop 3 / Surface Pro 7 - LPDDR4X 3733 MHz. Już teraz mówi się o kontrolerze pamięci LPDDR4X 4266 MHz dla układów AMD Zen 2 oraz Intel Tiger Lake-U, a także LPDDR5 5400 MHz dla Tiger Lake-U. Jeśli jednak producenci nadal będą tak oszczędzać, na nic nie przyda się taka specyfikacja, jeśli nie będzie odpowiednio wdrożona.

Omawiając procesory Intel Ice Lake-U warto również wspomnieć o nowościach, jakie skrywa w sobie mikroarchitektura Sunny Cove, która zastąpiła (przynajmniej częściowo) mielonego już od lat Skylake'a. Intel zapowiadając nową mikroarchitekturę Sunny Cove (na której bazują procesory Ice Lake-U) jej najważniejsze założenia podzielił na dwie grupy. Pierwszą są wzrosty wydajności w zastosowaniach ogólnych, które wynikać mają ze wzrostu czystej mocy obliczeniowej (IPC - liczba instrukcji wykonywanych przez procesor w jednym cyklu zegara) oraz zegarów. Niezależnie od kodu, wzrost po którejkolwiek z tych stron, ostatecznie ma dać użytkownikowi lepszą wydajność. Druga grupa to wzrosty w specjalistycznych zastosowaniach. W przypadku mikroarchitektury Sunny Cove oznacza to dodanie nowych rozszerzeń, nowych wyspecjalizowanych jednostek w obrębie procesorów, czy dodatkowych metod akceleracji obliczeń. Architektura Sunny Cove odznacza się zwiększoną pojemnością pamięci na dane pierwszego poziomu (z 32 KB do 48 KB). Zwiększy się też pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu, aczkolwiek tu skale wzrostów będą różne. Zwiększy się też przepustowość pamięci podręcznej pierwszego poziomu. Dzięki mikroarchitekturze Sunny Cove do procesorów Ice Lake zostaną także zaimplementowane instrukcje AVX-512, dzięki którym rdzeń CPU ma obsługiwać instrukcje IFMA, Vector-AES, SHA, czy SHA-NI, które są wykorzystywane w kryptografii. Testy, które były już publikowane na łamach PurePC (a kolejne czekają w kolejce) pokazały wyższą wydajność przede wszystkim w zadaniach opierających się o renderowanie (scen czy filmów) i konwertowanie materiałów wideo z wykorzystaniem kodeka HEVC (H.265). Z kolei dzięki zwiększonej ilości jednostek wykonawczych, również zintegrowane układy graficzne dostały solidnego kopniaka, aczkolwiek w tym wypadku na bardziej zauważalne zmiany i jeszcze większy postęp przyjdzie nam poczekać do 12 generacji iGPU, które pojawią się wraz z układami Intel Tiger Lake-Y i które będą już bazowały na architekturze Xe.

Omówiliśmy więc procesory Intel Ice Lake-U, pora przejść do charakterystyki Comet Lake-U, choć tutaj sprawa wygląda o wiele prościej, bowiem ta seria w zdecydowanej większości jest tylko odgrzewanym (po Kaby Lake Refresh i Whiskey Lake) kotletem. Odgrzewanym zresztą nie po raz pierwszym, więc na świeżego kotleta nie mamy co liczyć, chyba że mówimy o Intel Core i7-10710U, czyli najwyższym w hierarchii procesorze z rodziny Comet Lake-U. Ten procesor jako jedyny z linii został bowiem wyposażony w większą ilość rdzeni i wątków, co oczywiście bezpośrednio wpłynie na wydajność - przynajmniej w tych zastosowaniach, gdzie wielowątkowość odgrywa pierwsze skrzypce. Pozostałe trzy jednostki są po prostu nieco ulepszonymi wersjami swoich poprzedników w postaci Core i3-8145U, Core i5-8265U oraz Core i7-8565U. Zanim przejdę do omówienia nomenklatury, wspomnę o pewnych różnicach jakie zaszły na poziomie zastosowanego chipsetu. Po pierwsze procesory mają wbudowany kontroler pamięci LPDDR4X 2933 MHz, ale ponownie mamy do czynienia z takim samym problemem - żaden z producentów laptopów nie zdecydował się na umieszczenie takich pamięci. W takim razie jaki jest cel przygotowania takiego kontrolera? Na razie wygląda na to, żeby tylko się pochwalić w slajdach, bo w rzeczywistości wciąż dostajemy pamięci pokroju DDR3 2133 MHz, DDR4 2133/2400 MHz lub w ostateczności DDR4 2666 MHz. Drugą zmianą jest wbudowany w chipset kontroler obsługujący nowy standard WiFi w postaci WiFi 6.

Nomenklatura procesorów Intel Comet Lake-U na pierwszy rzut oka wydaje się być nieskomplikowana, ale jednak firma postanowiła przerzucić się na pięciocyfrowe nazewnictwo, co wygląda już trochę zabawnie przy porównaniach. Nie zabrakło z kolei charakterystycznej literki "U" na końcu, co odzwierciedla przynależność do niskonapięciowej serii procesorów z TDP na poziomie 15W. Procesory również podzielono na trzy tradycyjne już segmenty tj. Core i3, Core i5 oraz Core i7. Jeśli chodzi o zastosowany zintegrowany układ graficzny, to w przypadku Comet Lake-U po raz kolejny będziemy korzystać z układów Intel UHD Graphics 620. Będzie to więc już trzecia generacja korzystająca z tego samego iGPU. Wybierając więc urządzenie z takim procesorem nie nastawiamy się ani na znacząco wyższą wydajność procesora (chyba, że mówimy o Core i7-10710U), ani na lepsze osiągi w grach dzięki iGPU (bo tutaj mamy po raz kolejny to samo co rok i dwa lata temu). Sprawdźmy więc jakie dokładnie procesory znajdziemy w ramach serii Comet Lake-U.

Intel Core i3-10110U (2/4) - 2 rdzenie / 4 wątki / taktowanie bazowe - 2,1 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,1 GHz / TDP - 15W/25W / Intel UHD Graphics 620 1000 MHz

- 2 rdzenie / 4 wątki / taktowanie bazowe - 2,1 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,1 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i5-10210U (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,6 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,2 GHz / TDP - 15W/25W / Intel UHD Graphics 620 1100 MHz

- 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,6 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,2 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i7-10510U (4/8) - 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,8 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,9 GHz / TDP - 15W/25W / Intel UHD Graphics 620 1150 MHz

- 4 rdzenie / 8 wątków / taktowanie bazowe - 1,8 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,9 GHz / TDP - 15W/25W / Intel Core i7-10710U (6/12) - 6 rdzeni / 12 wątków / taktowanie bazowe - 1,1 GHz / taktowanie w trybie Turbo - 4,7 GHz / TDP - 15W/25W / Intel UHD Graphics 620 1150 MHz

Jak widać, w serii Intel Comet Lake-U znajdziemy tylko cztery procesory, ale dzięki temu oferta wydaje się być bardziej klarowna dla potencjalnego odbiorcy. Dlaczego wspominam o tym, że oferta "wydaje się być" bardziej klarowna? Głównie mam tutaj na myśli procesory Intel Core i7, bowiem dla Intela nie jest problemem, aby w tej samej podserii oferować przedstawiciela z czterema rdzeniami jak również sześcioma rdzeniami. Taka nomenklatura dla mało obeznanego klienta może być bardzo myląca. Wystarczy, że przeczyta o bardzo dobrych wynikach Core i7-10710U i może mylnie pomyśleć, że Core i7-10510U będzie czymś podobnym. A tak niestety nie jest, ponieważ ten drugi to zaledwie lekko odświeżony Core i7-8565U, wyposażony w cztery rdzenie i osiem wątków. Warto więc przyswoić sobie szczególnie nazewnictwo i różnice pomiędzy poszczególnymi procesorami Comet Lake-U, by nie być później rozczarowanym. Osobiście uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby określenie procesora Core i7-10510U jako Core i5-10510U - wówczas wiedzielibyśmy, że ten drugi będzie tylko odrobinę wydajniejszym wariantem z podserii Core i5. Natomiast Core i7 pozostawić dla najwydajniejszego układu, który faktycznie wyróżnia się na tle pozostałych.

Najciekawszym obecnie niskonapięciowym procesorem wydaje się być 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Core i7-10710U, jednak jego dostępność w laptopach wciąż jest niezadowalająca.

Na moment jeszcze pozostańmy przy wspomnianym procesorze Intel Core i7-10710U, ponieważ pod względem wydajności wielowątkowej wydaje się być układem nawet ciekawszym od Ice Lake-U. Jest to pierwsza, niskonapięciowa jednostka, którą wyposażono w sześć fizycznych rdzeni oraz dwanaście wątków. Pod tym względem jest więc zauważalnie lepszy od innych układów Comet Lake-U, w tym Core i7-10510U. Również pomału coraz więcej producentów zaczyna wykorzystywać ten procesor. Mowa m.in. o takich notebookach jak MSI Prestige 14, MSI Prestige 15, Dell XPS 13 7390 czy Toshiba Dynabook Satelite Pro L50. Faktyczne możliwości oferowane przez układ Core i7-10710U będą jednak ściśle uzależnione od TDP - przykładowo w laptopach MSI oprogramowanie pozwala na szybką zmianę TDP z 15W do 25W. W tym drugim wypadku procesor mocno odjeżdża już innym układom z serii U i znacznie przybliża go do procesora Core i7-9750H. W przypadku blokady na 15W, układ radzi sobie często już zauważalnie słabiej, ale wciąż lepiej od tego, co prezentują 4-rdzeniowe i 8-wątkowe konstrukcje.

Cinebench R20 Multi Thread Punkty (więcej = lepiej) 325 650 975 1300 1625 1950 2275 2600 Acer ConceptD 5

Core i7-9750H, 6R/12W @2,6 GHz 2424 MSI Prestige 14

Core i7-10710U, 6R/12W @1,5 GHz 2291 Microsoft Surface Laptop 3

Core i5-1035G7, 4R/8W @1,2 GHz 1599 MSI Prestige 14

Core i7-10710U, 6R/12W @1,1 GHz 1516 Acer Swift 3

Core i5-1035G1, 4R/8W @1,0 GHz 1477 Lenovo IdeaPad S540-14

Ryzen 5 3500U, 4R/8W @2,1 GHz 1341 ASUS TUF Gaming FX505DV

Ryzen 7 3750H, 4R/8W @2,3 GHz 1143 ASUS Zenbook 14 UX434FLC

Core i5-10210U, 4R/8W @1,6 GHz 1089 ASUS Zenbook Flip UX362FA

Core i5-8265U, 4R/8W @1,6 GHz 1000

TDP 15W TDP 25W TDP 35W TDP 45W

Corona Benchmark (1.3) Renderowanie sceny Czas w sekundach (mniej = lepiej) 70 140 210 280 350 420 490 560 AMD Ryzen 5 2600

6R/12W 3400-3900 MHz 170 Intel Core i7-9750H

6R/12W 2600-4500 MHz 185 Intel Core i7-10710U

6R/12W 1100-4700 MHz 208 Intel Core i5-9600K

6R/6W 3700-4600 MHz 212 Intel Core i5-9400F

6R/6W 2900-4100 MHz 234 AMD Ryzen 7 3750H

4R/8W 2300-4000 MHz 297 Intel Core i7-1065G7

4R/8W 1300-3900 MHz 327 Intel Core i5-1035G7

4R/8W 1200-3700 MHz 337 Intel Core i5-1035G1

4R/8W 1000-3600 MHz 349 AMD Ryzen 5 3500U

4R/8W 2100-3700 MHz 364 Intel Core i5-10210U

4R/8W 1600-4100 MHz 519 Intel Core i5-8265U

4R/8W 1600-3900 MHz 536

Shotcut Renderowanie materiału wideo w 4K Czas w sekundach (mniej = lepiej) 45 90 135 180 225 270 315 360 MSI Prestige 14

Core i7-10710U, 6R/12W @1,1 GHz 148 Acer ConceptD 5 Pro

Core i7-9750H, 6R/12W @2,6 GHz 159 Dell Inspiron 3793

Core i7-1065G7, 4R/8W @1,3 GHz 218 Microsoft Surface Laptop 3

Core i5-1035G7, 4R/8W @1,2 GHz 228 Acer Swift 3

Core i5-1035G1, 4R/8W @1,0 GHz 240 ASUS TUF Gaming FX505DV

Ryzen 7 3750H, 4R/8W @2,3 GHz 255 Lenovo IdeaPad S540-14

Ryzen 5 3500U, 4R/8W @2,1 GHz 277 ASUS Zenbook 14 UX434FLC

Core i5-10210U, 4R/8W @1,6 GHz 325 ASUS Zenbook Flip UX362FA

Core i5-8265U, 4R/8W @1,6 GHz 341

TDP 15W TDP 25W TDP 35W TDP 45W

Celowo skupiłem się w tym poradniku na układach z serii Intel Ice Lake-U oraz Comet Lake-U. Dlaczego zrezygnowałem z omawiania Ice Lake-Y oraz Comet Lake-Y? Ponieważ procesory wchodzące w skład najbardziej energooszczędnych linii to obecnie układy widmo - nikt nic o nich nie wie, nie wiadomo dlaczego po kilku miesiącach nadal żadny producent laptopów z nich nie korzysta i nie wiadomo tak naprawdę czy w najbliższym czasie cokolwiek się pojawi. Obecnie wygląda to na czysto papierową zapowiedź bez większych szans na wprowadzenie ich w najbliższym czasie. Skupiłem się więc przekrojowo na tych procesorach, które możemy znaleźć w sklepach w ultrabookach, urządzeniach konwertowalnych czy nawet zwykłych notebookach. Różnice pomiędzy Ice Lake i Comet Lake są na tyle duże, że dobrze wiedzieć czym charakteryzują się obie rodziny. Mam również nadzieję, że powyższy poradnik okaże się pomocny dla osób, które dopiero rozglądają się za nowym sprzętem, jednak ilość informacji o układach 10 generacji spowodowała tzw. pustkę w głowie.