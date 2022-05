Polacy nie ufają influencerom – to już wiemy. Wyniki najnowszej ankiety mówią nam jednak, dlaczego tak jest

Przed kilkoma tygodniami w sieci pojawił się ranking najbardziej i najmniej poważanych przez Polaków zawodów. Ranking przygotowany przez agencję SW Research wyraźnie wskazywał, że do tzw. influencerów mamy jeszcze mniejszy szacunek, niż do polityków. Dodatkowo, szacunek ów w porównaniu z rokiem poprzednim tylko dodatkowo spadł (z 18 na 16 procent). Słabo poważamy także YouTuberów (uraczono ich oddzielną kategorią, wszak nie każdy YouTuber to influencer). O tym, dlaczego nie przepadamy za influencerami, można by rozprawiać godzinami, a każdy z nas przygotowałby zapewne inne argumenty. Wspomniana już agencja SW Research zdecydowała się jednak zgłębić ów temat kolejnym badaniem.

No więc? Dlaczego nie lubimy influencerów? Wyniki ankiety, która została przeprowadzona przez agencję SW Research na próbie 1026 dorosłych Polaków wskazują, że influencerzy prezentują często produkty w przesadny, nachalny sposób. Wskazuje się także na kontrowersyjne, wulgarne materiały, czy zbyt dużą częstotliwość treści sponsorowanych. Wszystkie odpowiedzi, zebrane pod tytułem TOP 5 grzechów influencerów znajdziecie na poniższej infografice:

Nowe badanie agencji przyniosło jednak także kilka innych, ciekawych odpowiedzi. Okazuje się bowiem, że wśród osób, które najbardziej ufają influencerom, znajdziemy osoby w wieku powyżej 50 lat. Co równie ciekawe, spośród użytkowników obserwujących influencerów, tylko co czwarta osoba jest aktywna. Większość z nich (74%) pozostaje bierna. Druga grupa (26%) komentuje, ocenia i ewentualnie udostępnia treści wpływowych twórców. No dobrze, influencerów nie lubimy i niekoniecznie aktywnie reagujemy na ich treści. Dlaczego więc subskrybujemy ich kanały / profile? Ankietowani stwierdzili, że przede wszystkim ze względu na to, by czerpać z tych materiałów inspiracje. Jedna trzecia ankietowanych wskazała także na to, że śledzenie influencerów to szansa na skorzystanie z akcji promocyjnych.

Źródło: Wirtualne Media