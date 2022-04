Elgato HD60 X – test karty przechwytującej wideo w rozdzielczości 4K. Najnowsza konstrukcja wspiera także VRR

Karty do nagrywania obrazu to niezbędne akcesorium dla profesjonalnych streamerów czy wideo-recenzentów gier. Jedną z wiodących firm produkujących tego typu akcesoria jest Elgato. Na początku 2018 r. marka ta przedstawiła Elgato Game Capture HD60, czyli dość podstawowy jak na dzisiejsze czasy grabber Full HD, którego następcą był model HD60 S, wyposażony w nowszy interfejs (USB 3.0). Dopiero konstrukcja oznaczona jako Elgato HD60 S+ zaproponowała przechwytywanie w rozdzielczości 4K, dorzucając do tego HDR. Wydawałoby się, że na ten moment to już model zupełnie wystarczający, nawet dla bardziej zaawansowanych streamerów wszelkiej maści. A jednak niekoniecznie.

Autor: Ewelina Stój

Najmłodszy produkt marki Elgato, dzięki pełnej kompatybilności z konsolami najnowszej generacji, ma umożliwiać twórcom cyfrowych treści szybkie i bezproblemowe nagrywanie przebiegu gry nie tylko w wysokiej rozdzielczości do 4K30 (2160p przy 30 klatkach na sekundę), ale także z wysoką jakością. Model Elgato HD60 X wspiera mianowicie przede wszystkim zaawansowaną funkcję Variable Refresh Rate. To właśnie wspomniana funkcja VRR stanowi największą różnicę względem modelu poprzedniego, jakim było Elgato HD60 S+. Na tę chwilę rozwiązanie VRR obsługują co prawda tylko konsole Xbox Series X/S, Xbox One X/S oraz pecety, ale jakiś czas temu otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Sony, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach funkcja Variable Refresh Rate trafi także na konsole PlayStation 5.

Elgato, jedna z wiodących firm produkujących sprzęt dla streamerów, przygotowała nowy model zewnętrznej karty przechwytującej wideo. Sprawdźmy, co dokładnie oferuje konstrukcja HD60 X.

Gwoli ścisłości, VRR umożliwia synchronizację wyświetlacza z bieżącą liczbą klatek na sekundę generowaną przez GPU peceta bądź konsoli. To także gwarancja mniejszych opóźnień, brak rozdzierania się obrazu, a w końcu minimalizowanie szans na jego zacinanie się. Dla porządku wytłumaczmy jeszcze czym są skróty SDR oraz HDR, których także używamy na potrzeby niniejszego materiału. Mówiąc najprościej jak się da, HDR (High Dynamic Range) to standard, który wydobywa szczegóły obrazu dużo bardziej, niż w przypadku obrazu w SDR (Standard Dynamic Range). HDR sprawia tym samym, że obraz jest dużo bliższy temu, co widzimy w rzeczywistości, uwypuklając m.in. detale w ciemnych oraz jasnych partiach obrazu, bez jednoczesnego zaburzania kontrastu.

Elgato HD60X Maksymalne rozdzielczości przechwytywania w SDR 2160p30, 1440p60, 1080p60, 1080p30 Maksymalne rozdzielczości przechwytywania w HDR 1080p60 Obsługiwane rozdzielczości przelotowe 2160p60, 1440p120, 1080p120, 1080p240 (wszystko z HDR10) Wejście HDMI 2.0 (nieszyfrowane) Wyjście HDMI 2.0 Wspierane oprogramowanie Elgato 4K Capture Utility 1.7.6 lub nowszy (tylko Windows);

OBS Studio 27.2.4 lub nowszy (Windows i macOS) Interfejs USB 3.0 Typu C (5 Gbps), plug and play Format zapisu plików HEVC Wymiary i waga 112 x 72 x 18 mm, 91 g Wymagania systemowe Windows 10, macOS 10.13

Intel Core i5 CPU (i5-6xxx) / AMD Ryzen 7

NVIDIA GeForce GTX 10xx

4 GB RAM

port USB 3.0 Inne wsparcie dla VRR (od 48 do 120 fps) Wspierane źródła Sony PlayStation 5, Sony PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X/S, Nintendo Switch, PC, inne źródła wyposażone w złącze HDMI Cena 899 zł

Wracając jednak do podstaw, karta Elgato HD60 X łączy się z konsolą (bądź głównym komputerem) i przesyła sygnał wideo do monitora oraz (drugiego) komputera, który to zgrywa / streamuje treści. Pozwala to grać w gry z wysoką jakością obrazu, a jednocześnie transmitować (bądź nagrywać) przebieg rozgrywki na żywo w serwisie Twitch lub YouTube. Co ciekawe, kiedy oprogramowanie grabbera nie jest ustawione na nagrywanie, funkcja o nazwie Flashback Recording może automatycznie buforować kilka godzin gry, dzięki czemu można cofnąć się, by odzyskać nagranie. Funkcja Live Commentary umożliwia z kolei zapisanie głosu użytkownika jako osobną ścieżkę i regulowanie poziomów głośności na bieżąco, w zależności od potrzeb twórcy.