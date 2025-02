PlayStation VR2 App - na Steam pojawiła się oficjalna aplikacja obsługująca gogle VR od Sony

Gogle rzeczywistości wirtualnej w postaci PlayStation VR2 zadebiutowały na rynku w lutym 2023 roku. Sprzęt był zgodny wyłącznie z PlayStation 5, dzięki czemu mieliśmy dostać znacznie bardziej rozbudowane gry pod VR. Finalnie urządzenie nie okazało się hitem sprzedażowym (by nie powiedzieć wręcz, że sprzedaż była po prostu rozczarowująca), ale przynajmniej pojawiło się kilka pozycji pokazujących potencjał PS VR2 (jak Resident Evil 7 VR, Resident Evil 4 VR, Gran Turismo 7 VR czy Horizon Call of the Mountain). Już niedługo z części możliwości PS VR2 skorzystają także gracze PC.

Na Steamie pojawiła się oficjalna aplikacja do obsługi gogli PlayStation VR2 na PC. Premierę zaplanowano na 6 sierpnia, choć adapter pozwalający na podłączenie gogli do komputera, pojawi się dzień później, tj. 7 sierpnia.

Dokładnie 6 sierpnia na Steamie zadebiutuje aplikacja PlayStation VR2 App, która umożliwi chociażby sparowanie gogli z komputerem. Sony zaleca jednak, aby aplikacja pozostała zainstalowana również po procesie konfiguracji PS VR2. Pomimo premiery zaplanowanej 6 sierpnia, nie będzie od razu możliwości sprawdzenia możliwości gogli od Sony. Jest to związane z faktem, iż oficjalny adapter wymagany do połączenia PlayStation VR2 z PC pojawi się w sprzedaży dzień później, a więc dokładnie 7 sierpnia. Jego cena to 60 euro, a adapter będzie dostępny zarówno za pośrednictwem PlayStation Direct (tam gdzie jest dostępny) oraz w autoryzowanych sklepach Sony. Niestety w opakowaniu z adapterem nie będzie kabla DisplayPort 1.4, który to jest również niezbędny do połączenia PS VR2 z PC. Kabel ten musimy zatem osobno dokupić, chyba że już takowy posiadamy na stanie.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-7600

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-7600

AMD Ryzen 3 3100 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650

AMD Radeon RX 5500 XT

AMD Radeon RX 6500 XT NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT Pamięć 8 GB RAM 8 GB RAM Miejsce na dysku (aplikacja) 700 MB 700 MB Inne wymagania Oficjalny adapter PS VR2 dla PC

Osobno: kabel DisplayPort 1.4

(obsługa portów DP 1.4 lub m DP 1.4 na PC) Oficjalny adapter PS VR2 dla PC

Osobno: kabel DisplayPort 1.4

(obsługa portów DP 1.4 lub m DP 1.4 na PC) System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit

PlayStation VR2 na PC umożliwi zagranie w znacznie bogatszy zestaw gier, które są dostępne na komputerach, na czele oczywiście z Half-Life: Alyx, który pozostaje jedną z najlepszych gier, przygotowanych z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Nie wszystkie funkcje PS VR2 będą jednak dostępne na PC. Zabraknie wsparcia dla HDR, funkcji adaptacyjnych triggerów, śledzenia ruchu oczu oraz haptycznych wibracji. Wszystkie te funkcje pozostaną zarezerwowane dla konsoli PlayStation 5.

Źródło: Steam