PlayStation Showcase powraca - wielka impreza Sony odbędzie się już za tydzień i będzie transmitowana na żywo

Od jakiegoś czasu w sieci krążyły informacje na temat dużego wydarzenia Sony, które odbędzie się gdzieś w okolicach przełomu maja oraz czerwca. Po wielu miesiącach wyczekiwania na nowy pokaz japońskiego producenta, w końcu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Co ciekawe, konferencja odbędzie się nawet wcześniej niż dotychczas sądziliśmy. Szykuje się duże wydarzenie i co najważniejsze - nie będzie to prezentacja wcześniej zarejestrowana.

Sony oficjalnie zapowiedziało konferencję PlayStation Showcase, na której zaprezentowaną zostaną nowe gry na PlayStation 5 oraz PlayStation VR2.

Tegoroczne PlayStation Showcase odbędzie się już za tydzień, a więc 24 maja. Zapowiedź pokazu jest bardzo krótka - to zaproszenie dla wszystkich do wzięcia udziału w transmitowanej na żywo imprezie. Ta rozpocznie się o godzinie 22 czasu polskiego. PlayStation Showcase skupi się na nowych produkcjach (zarówno kontynuacjach jak i zupełnie nowych markach), które trafią na konsolę PlayStation 5 oraz gogle PlayStation VR2. Biorąc pod uwagę, że od premiery PS VR2 minęło już kilka miesięcy, dobrze wiedzieć że urządzenie w końcu dostanie nowe gry.

PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Czego możemy się spodziewać po tegorocznym PlayStation Showcase? Jednym z pewników powinien być Marvel's Spider-Man 2, którego premiera odbędzie się jesienią (nieoficjalnie mówi się o wrześniu). Ostatnio dużo mówi się również o pojawieniu się marki Metal Gear Solid, ponadto spodziewamy się ujrzeć Silent Hill 2 Remake oraz Death Stranding 2 w akcji. Oczywiście na wydarzeniu pojawią się również nowe projekty od takich producentów jak Sucker Punch Productions czy Bend Studio. Szykuje się ciekawy wieczór w środę za tydzień - u nas na pewno możecie liczyć na obszerną relację z wydarzenia.

Źródło: Sony