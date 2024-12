Philips Evnia 34M2C6500 - nowy monitor z zakrzywioną matrycą QD-OLED. Na pokładzie Ambiglow i opcja MultiView

Na polskim rynku już niebawem pojawi się kolejny monitor dla graczy, który tym razem wykorzysta zalety matrycy QD-OLED. Nowość od Philipsa zaoferuje nam zakrzywiony ekran, który charakteryzuje się bardzo niskim czasem reakcji i wysokim odświeżaniem. Zapewnia przy tym dobre odwzorowanie barw i świetną jasność szczytową. Oprócz tego konstrukcja pozwoli nam na zmianę wysokości, choć będziemy w stanie również dostosować obrót oraz nachylenie wyświetlacza.

Nowy monitor od marki Philips szykuje się do rynkowego debiutu. Model Evnia 34M2C6500 oferuje matrycę QD-OLED o bardzo dobrych parametrach, a sama konstrukcja pozwoli nam na regulację wysokości i innych aspektów.

Monitor Philips Evnia 34M2C6500 ze względu na swoje parametry szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku gier wideo. Możemy liczyć na zakrzywiony panel QD-OLED o przekątnej 34 cali, który wyróżnia się rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli. Matryca może się pochwalić 175-hercowym odświeżaniem i naprawdę niskim czasem reakcji, który wynosi 0,03 ms. Dzięki technologii wykonania ekranu mamy zapewniony praktycznie nieskończony kontrast i bardzo dobrą jasność szczytową. Przy okazji odwzorowanie barw stoi na odpowiednim poziomie, o czym możemy się przekonać, analizując poniższą tabelę. Model może skorzystać z technologii Ambiglow, a więc podświetlenia z tyłu, które dostosuje się do treści wyświetlanych na ekranie.

Philips Evnia 34M2C6500 Matryca QD-OLED Przekątna 34" (86,36 cm) Zakrzywienie matrycy 1800 R Rozmiar plamki 0,2315 mm Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9), UWQHD Odświeżanie 175 Hz Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Kontrast ∞:1 Luminancja 1000 nitów HDR DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 148,8% sRGB, 97,8% Adobe RGB, 99,3% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1 x USB typu C (DP Alt Mode)

2 x HDMI 2.0 (3440 x 1440 px przy 100 Hz)

1 x DisplayPort 1.4 (3440 x 1440 px przy 175 Hz) HUB USB 1 x USB typu B

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A Dodatkowe informacje Ambiglow (trzystronny), MultiView PIP/PBP, Flicker-Free, LowBlue Mode, AdaptiveSync, EasyRead, Smart Crosshair, Shadow Boost VESA 100x100 Regulacja pochylenia -5° ~ 20° Regulacja obrotu -30° ~ 30° Regulacja wysokości 130 mm Pobór mocy Wyłączony - 0,3 W

Typowy - 98,9 W

Tryb czuwania - 0,5 W Wymiary z podstawą 813 x 367 x 164 mm Waga z podstawą 7,72 kg Dostępność Połowa czerwca 2024 roku Cena 3 468 zł

Do podłączenia innych urządzeń, które będą przesyłać obraz do monitora, będziemy mogli skorzystać z dwóch portów HDMI, jednego DisplayPort, a także złącza USB typu C. Na ekranie możemy wyświetlać obraz z kilku sprzętów jednocześnie dzięki funkcji MultiView. Ponadto na pokładzie znalazł się również HUB USB, który zapewni nam dostęp do kilku tytułowych portów. Konstrukcja pozwoli nam na zmianę wysokości (aż do 130 mm), a także regulację pochylenia i obrotu. Podczas codziennego użytkowania monitor nie powinien pobierać więcej energii niż 100 W. Debiut w Polsce odbędzie się w połowie czerwca 2024 roku, a więc już za chwilę, natomiast sugerowana cena wynosi niespełna 3,5 tys. zł.

Źródło: Philips