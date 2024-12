HP OMEN Transcend 32 OLED - nadchodzący monitor QD-OLED otrzyma DisplayPort 2.1 o ograniczonej przepustowości

Jeszcze w grudniu zeszłego roku, niedługo przed startem targów CES w Las Vegas, informowaliśmy o nadchodzącym monitorze od HP - model OMEN Transcend 32 miał otrzymać nowej generacji ekran QD-OLED oraz port DisplayPort 2.1. W ten sposób byłby to jeden z pierwszych monitorów do gier o takich parametrach. Na targach faktycznie monitor został zaprezentowany, jednak dopiero teraz poznajemy faktyczne szczegóły specyfikacji. I tak - DisplayPort 2.1 pojawi się w tym urządzeniu, ale i tak wiele osób będzie rozczarowanych specyfikacją.

HP OMEN Transcend 32 OLED to nadchodzący monitor amerykańskiej firmy, który skorzysta z matrycy QD-OLED. Choć będzie dysponował złączem DisplayPort 2.1, będzie ono ograniczone przepustowością.

HP OMEN Transcend 32 OLED wykorzystuje 32-calowy ekran QD-OLED o rozdzielczości 4K oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Jego wyróżnikiem miał być port DisplayPort 2.1, teoretycznie o znacznie wyższej przepustowości względem HDMI 2.1, co umożliwiłoby wykorzystanie rozdzielczości 4K z 240 Hz, ale bez DSC i z pełnym spektrum barw. Okazuje się jednak, iż nowy monitor HP OMEN będzie wykorzystywał najbardziej ubogą wersję DisplayPort 2.1, tzw. UHBR10. W tym wypadku realna przepustowość wynosi 38,69 Gb/s i choć jest to wartość wyższa niż w przypadku DP 1.4 (25,92 Gb/s), w żadnym wypadku nie będzie to wystarczające by otrzymać 4K z 240 Hz i bez kompresji DSC.

Specyfikacja HP OMEN Transcend 32 OLED Matryca QD-OLED Przekątna 31,5" (16:9) Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli Odświeżanie 240 Hz NVIDIA G-SYNC Brak informacji AMD FreeSync FreeSync Premium Pro Zakrzywienie - HDR HDR10, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 True Black Czas reakcji 0.03 ms Kontrast statyczny ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo), do 1000 nitów (HDR peak) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, ~97,5% Adobe RGB, ~99% DCI-P3 Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1 UHBR10 (38,69 Gb/s)

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 140 W) Inne złącza 1x USB-C (PD do 15 W)

3x USB 3.2 typu A (HUB) + 1x USB typu C (HUB)

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki Brak informacji Waga z podstawą Brak informacji

Najwyższy obecnie standard DisplayPort 2.1 ma dodatkowe oznaczenie UHBR20, co oznacza pełną przepustowość, sięgającą 77,37 Gb/s. Dopiero ten wariant bez problemu obsłuży rozdzielczość 4K w 240 Hz i bez kompresji DSC, jako że wymagana przepustowość wynosi w tym wypadku około 68,56 Gb/s. Na razie tylko jeden producent faktycznie potwierdził taki monitor, który zmierza na rynek i jest to GIGABYTE AORUS FO32UP2 (także QD-OLED i także 4K / 240 Hz). Także MSI wprowadzi na rynek monitor MEG 321URX ze złączem DisplayPort 2.1, ale tutaj nie wiemy jaki będzie to dokładnie standard UHBR. Co do prezentowanego tutaj modelu HP OMEN Transcend 32 OLED - jego cena oraz dokładna data premiery pozostają nieznane.

Źródło: TFT Central