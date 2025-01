HP OMEN Transcend 32 - monitor 4K OLED z częstotliwością odświeżania 240 Hz oraz portami HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1

Ostatnio pisaliśmy na temat nowego monitora LG UltraGear 32GS95UE, który będzie jednym z pierwszych monitorów na rynku, oferujących 32-calowy ekran 4K OLED z odświeżaniem 240 Hz oraz możliwością płynnej zmiany rozdzielczości i odświeżania do Full HD / 480 Hz. Wygląda na to, że w przyszłym roku doczekamy się znacznie więcej monitorów 4K OLED, które oferowane będą w podobnej przekątnej. Jednym z takich urządzeń będzie HP OMEN Transcend 32, o którym pojawiły się pierwszej informacje, jeszcze przed targami CES 2024.

HP OMEN Transcend 32 to nowy monitor, przygotowany z myślą o grach oraz pracy nad grafiką. Wykorzystuje on 32-calowy ekran 4K OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz. Zaoferuje również wejścia HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1. Oficjalna prezentacja odbędzie się na targach CES 2024.

Portal Windows Report (ten sam, który ostatnio ujawnił informację na temat laptopa HP OMEN Transcend 14 z Intel Meteor Lake) tym razem opublikował wiadomość na temat nadchodzącego monitora HP OMEN Transcend 32. Będzie to kolejny monitor z wyświetlaczem typu OLED, o rozdzielczości 4K i z przekątną 32 cali. Maksymalna luminancja to 1000 nitów. Nie zabraknie również obsługi AMD FreeSync Premium oraz HDR Dolby Vision. Bardzo wysoka będzie także częstotliwość odświeżania, sięgająca 240 Hz. W przeciwieństwie do omawianego niedawno LG UltraGear, tutaj firma postanowiła pójść z duchem czasu i wprowadzić najnowsze rozwiązania.

Dotyczy to chociażby kwestii portów. Użytkownik do dyspozycji otrzyma dwa wejścia wideo: 1x HDMI 2.1 oraz 1x DisplayPort 2.1. Będzie to zatem jeden z pierwszych monitorów o takich parametrach, który skorzysta z łączności DP 2.1. Pozwoli to na zachowanie pełnej rozdzielczości i odświeżania 240 Hz (także z HDR), bez obawy o obciętą chrominancję. Oprócz tego pojawi się tutaj jeszcze port USB-C z pełną funkcjonalnością DisplayPort oraz możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 140 W. Do tego dochodzi HUB składający się z trzech złączy USB 3.2 typu A Gen.2 oraz USB 3.2 typu C Gen.2. Monitor ma otrzymać autorski system Omen Tempest Monitor Cooling Technology, który ma służyć przeciwdziałaniu wypalania się ekranu. Szczegóły jego działania jednak poznamy zapewne dopiero na targach CES. Nowy HP OMEN Transcend 32 otrzyma również automatyczny przełącznik KVM.

Źródło: Windows Report