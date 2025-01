HP OMEN Transcend 14 - lekki jak piórko laptop do gier z Intel Core Ultra 9 185H i NVIDIA GeForce RTX 4070

Kilka dni temu odbyła się oficjalna premiera procesorów Intel Meteor Lake dla laptopów. Na razie jednak najwyższym układem jest model Intel Core Ultra 7 165H. Na topową jednostkę Core Ultra 9 185H musimy poczekać do przyszłego miesiąca, gdzie prezentowana będzie zapewne głównie w laptopach do gier i sparowana z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000. O jednym z takich notebooków, czy raczej ultrabooków gamingowych, poznaliśmy właśnie całkiem sporo informacji. Mowa o laptopie HP OMEN Transcend 14.

HP OMEN Transcend 14 ma być najlżejszym i najsmuklejszym, 14-calowym laptopem do gier. Wykorzysta on procesor Intel Core Ultra 9 185H, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz pamięci RAM LPDDR5X.

HP OMEN Transcend 14 ma być najsmuklejszym i najlżejszym laptopem z ekranem o przekątnej 14 cali. To rozwiązanie ma być z jednej strony mobilne, wszak do wnętrza zapakowano energooszczędne w spoczynku procesory Intel Meteor Lake (zarówno Core Ultra 7 155H jak i Core Ultra 9 185H) oraz dość pojemny akumulator litowo-polimerowy 71 Wh. Z drugiej strony ma się sprawdzić także w grach, bowiem wnętrze skrywa układy graficzne NVIDIA Ada Lovelace: GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 lub GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Całość jest dodatkowo sparowana z lutowaną pamięcią LPDDR5X 7467 MHz (do 32 GB).

HP OMEN Transcend 14 Procesor Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T) TDP: 28 / 64 W

Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T) TDP: 45 / 115 W

Intel Meteor Lake; Intel 4 + TSMC N5 Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics; 8 Xe-Core / 1024 SP Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU / 8 GB GDDR6 Pamięć RAM 16 / 32 GB RAM LPDDR5X 7467 MHz

RAM lutowany do płyty głównej Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB, 1 TB lub 2 TB Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli, 16:10, OLED

Adaptive-Sync: 48 - 120 Hz

0.2 ms czas reakcji, 400 nitów (SDR), do 500 nitów (HDR)

100% pokrycia barw DCI-P3 Porty 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa:

Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3

Intel Wi-Fi 7 BE200 + Bluetooth 5.4 Kamera internetowa Full HD + Windows Hello Akumulator Litowo-polimerowy, 6-komorowy, 71 Wh

Do 11,5 godzin pracy z dala od zasilania Waga 1,63 kg Wymiary 313 x 233,5 x 17,99 mm System Windows 11 Home / Pro 64-bit

Portal Windows Report opublikował również inne informacje na temat notebooka. Użytkownicy mogą liczyć również na znakomitą jakość obrazu, za co odpowiadać będzie ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, wraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i z obsługą standardu Adaptive Sync (w zakresie od 48 do 120 Hz). Do tego nie brakuje kamery Full HD z obsługą systemu Windows Hello czy portów Thunderbolt 4 (port USB-C zaoferuje możliwość ładowania mocą do 140 W) oraz HDMI 2.1. Waga tego 14-calowego malucha to zaledwie 1,63 kg. Sprzęt oficjalnie zostanie zaprezentowany na targach CES 2024 w Las Vegas i zapewne wtedy dowiemy się więcej o premierze oraz cenie.

Źródło: Windows Report