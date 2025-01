Intel Meteor Lake - oficjalna premiera i specyfikacja 1. generacji procesorów Core Ultra

Dzisiaj w końcu Intel wprowadził do oferty 1. generację procesorów Core Ultra z rodziny Meteor Lake. Pierwsze laptopy oparte o układy trafiają już do sprzedaży w USA, natomiast w najbliższych tygodniach dostępność będzie rozszerzana o kolejne regiony, w tym także na Polskę. U nas mogliście już przeczytać wyczerpujące testy samego procesora Intel Core Ultra 7 155H jak również zintegrowanego układu graficznego Intel ARC Graphics. Przyjrzymy się jeszcze pozostałym jednostkom Meteor Lake. Okazuje się bowiem, że Intel po raz kolejny przeszarżował, jeśli chodzi o nazewnictwo i grupowanie poszczególnych procesorów.

Dzisiaj Intel oficjalnie prezentuje 1. generację procesorów Core Ultra z rodziny Meteor Lake. Znajdą swoje zastosowanie głównie w laptopach.

Intel postanowił po raz kolejny w swojej karierze wprowadzić do oferty procesory o bliźniaczych nazwach, ale kompletnie odmiennych parametrach. Przykładem może być Intel Core Ultra 7 165H oraz Intel Core Ultra 7 165U. Na pozór wygląda tak samo, tylko literka inna. Można by pomyśleć, że ten drugi różni się jedynie niższym limitem energetycznym. Niestety nie tym razem. Okazuje się, że ten drugi ma znacznie mniej rdzeni Performance, a także mocno zubożały, zintegrowany układ graficzny o nazwie Intel Graphics zamiast ARC Graphics. Takich przykładów jest niestety więcej. Nie wygląda to zbyt zachęcająco w sytuacji, gdy niedawno to ten sam Intel wyśmiał AMD za ich problematyczne nazewnictwo. Szkoda, że Intel po raz kolejny potwierdził, że robi dokładnie to samo.

Intel Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 5 125H Rodzina Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Litografia Intel 4 - CPU (Compute Tile)

TSMC N5 - iGPU (Graphics Tile)

TSMC N6 - SoC (SoC Tile)

Intel 22 nm - I/O (I/O Tile) Rdzenie/wątki 16C/22T 16C/22T 16C/22T 14C/18T 14C/18T Konfiguracja 6 P-Core

8 E-Core

2 LP E-Core 4 P-Core

8 E-Core

2 LP E-Core Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB Taktowanie Turbo P-Core 5,1 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz Taktowanie Turbo E-Core 3,8 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz Układ iGPU Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 8 Xe-Core

1024 SP 8 Xe-Core

1024 SP 7 Xe-Core

896 SP 7 Xe-Core

896 SP Taktowanie iGPU 2350 MHz 2300 MHz 2250 MHz 2200 MHz 2200 MHz Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz Maks. obsługiwany RAM 96 GB (DDR5)

64 GB (LPDDR5/X) Intel AI Intel NPU AI Boost (2x Gen.3) PL1 (Processor Base Power) 45 W 28 W 28 W 28 W 28 W PL2 (Maximum Turbo Power) 115 W 64 W lub 115 W 64 W lub 115 W 64 W lub 115 W 64 W lub 115 W Premiera Q1 2024 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023

Intel Core Ultra 7 165U Intel Core Ultra 7 164U Intel Core Ultra 7 155U Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 5 134U Intel Core Ultra 5 125U Rodzina Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Litografia Intel 4 - CPU (Compute Tile)

TSMC N5 - iGPU (Graphics Tile)

TSMC N6 - SoC (SoC Tile)

Intel 22 nm - I/O (I/O Tile) Rdzenie/wątki 12C/14T 12C/14T 12C/14T 12C/14T 12C/14T 12C/14T Konfiguracja 2 P-Core

8 E-Core

2 LP E-Core Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB Taktowanie Turbo P-Core 4,9 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz Taktowanie Turbo E-Core 3,8 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz Układ iGPU Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Budowa iGPU 4 Xe-Core

512 SP 4 Xe-Core

512 SP 4 Xe-Core

512 SP 4 Xe-Core

512 SP 4 Xe-Core

512 SP 4 Xe-Core

512 SP Taktowanie iGPU 2000 MHz 1800 MHz 1950 MHz 1900 MHz 1750 MHz 1850 MHz Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5/X 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5/X 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz Maks. RAM 96 GB (DDR5)

64 GB (LPDDR5X) 64 GB 96 GB (DDR5)

64 GB (LPDDR5X) 64 GB 96 GB (DDR5)

64 GB (LPDDR5X) Intel AI Intel NPU AI Boost (2x Gen.3) PL1 (Processor Base Power) 15 W 9 W 15 W 15 W 9 W 15 W PL2 (Maximum Turbo Power) 57 W 30 W 57 W 57 W 30 W 57 W Premiera 14.12.2023 Q1 2024 14.12.2023 14.12.2023 Q1 2024 14.12.2023

Na pierwszy kwartał 2024 roku zaplanowano wprowadzenie trzech procesorów z generacji Meteor Lake. Pierwszy to Intel Core Ultra 9 185H, który jako jedyny ma bazowe TDP na poziomie 45 W, a także najwyższy zegar układu graficznego, który sięga 2350 MHz. Procesor ten także najczęściej będzie łączony z układami NVIDIA GeForce RTX 4000. Kolejne dwa procesory to najbardziej energooszczędne Core Ultra 7 164U oraz Core Ultra 5 134U. W obu przypadkach bazowe TDP to 9 W, co ma wpływ chociażby na niższe taktowanie zintegrowanych układów graficznych. Warto także nadmienić, że procesory Meteor Lake z literką U nie posiadają mocniejszych układów Intel ARC Graphics. Zamiast tego oferują podstawowy wariant Intel Graphics z 4 blokami Xe-Core (zamiast 8) i 512 jednostkami SP (zamiast 1024). Dwa ostatnie wymienione procesory mają także inny kontroler pamięci - LPDDR5/X 6400 MHz. Czym jeszcze różnią się procesory z literą U w stosunku do tych z literą H (swoją drogą, nawet w obrębie linii H wprowadzono podziały, związane chociażby z różnymi limitami mocy)? Te bardziej energooszczędne jednostki, choć o bliźniaczych nazwach, oferują wyłącznie 2 rdzenie Performance. Tym samym np. Intel Core Ultra 5 125H posiada więcej rdzeni P-Core (4) niż Intel Core Ultra 7 165U (2). Nie da się ukryć, że takim nazewnictwem i fikołkami w specyfikacjach, Intel raczej nie powiększy grona fanów.

Źródło: Intel, PurePC