Patriot świętuje 40-lecie na targach CES 2025 i prezentuje bardzo szybkie pamięci RAM DDR5 o prędkości 9600 MT/s

Patriot Memory, znane z produkcji wysokowydajnych pamięci operacyjnych i nośników danych, obchodzi swoje 40-lecie podczas targów CES 2025. Z tej okazji firma zaprezentowała dwa nowe modele modułów RAM DDR5 pod marką Viper Gaming. Te nowe produkty mają wyróżniać się nie tylko wysoką wydajnością, ale także zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na potrzeby graczy i entuzjastów sprzętu komputerowego.

Patriot, świętując jubileuszowe 40-lecie, zaprezentował bardzo szybkie pamięci RAM DDR5 Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB oraz Viper Xtreme 5 CKD. Przedstawiono również pewne rozwiązanie dla sprzętu Apple.

Patriot Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB to specjalna edycja pamięci RAM przygotowana na jubileusz 40-lecia firmy. Moduły te charakteryzują się prędkością 8000 MT/s oraz niskimi opóźnieniami, choć szczegółowych wartości producent jeszcze nie ujawnił. W zestawie znajdziemy dwa moduły o łącznej pojemności 48 GB (2x 24 GB). Warto również wspomnieć o obecności termopadu na układzie PMIC, co ma na celu poprawę efektywności odprowadzania ciepła podczas intensywnej pracy pamięci operacyjnej.

Drugim produktem zaprezentowanym przez Patriot są moduły Viper Xtreme 5 CKD, które osiągają imponującą prędkość 9600 MT/s. Podobnie jak jubileuszowe Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB, zestawy te oferują pojemność 48 GB (2x 24 GB) i są wyposażone w układ PMIC z termopadem, co pomaga w zarządzaniu temperaturą podczas pracy. Szczegółowe parametry opóźnień nie zostały jeszcze ujawnione, ale produkty te kierowane są do entuzjastów szukających najlepszej możliwej wydajności. Patriot zaprezentował także nowość w kategorii pamięci przenośnych – iLuxe Stick C. To dwustronny pendrive wyposażony w złącza USB typu C oraz Lightning, dedykowany urządzeniom Apple, takim jak iPhone i iPad. Umożliwia on między innymi nagrywanie wideo bezpośrednio na pamięć urządzenia i oferuje pojemność do 1 TB. Niestety producent nie podał jeszcze okresu dostępności nowych produktów, ani ich cen.

