Test pamięci RAM DDR5 Patriot Viper Venom 7400 MHz CL36 - Wysoka wydajność i świetne możliwości podkręcania

Pamięci RAM DDR5 bardzo szybko ewoluują i ostatnie miesiące przyniosły zatrzęsienie premier, wśród których pojawił się niezwykle interesujący zestaw Patriot Viper Venom 7400 MHz CL36. Najszybszy komplet w ofercie producenta przeznaczony jest głównie dla procesorów Intel Core 13. generacji, które w połączeniu z odpowiednimi płytami głównymi potrafią wykorzystać potencjał takich modułów. Acha - potrzebna jest jeszcze całkiem głęboka kieszeń, bowiem moduły o powyższych parametrach do tanich oczywiście nie należą. Jednak czy faktycznie dodatkowa wydajność warta jest pokaźnej dopłaty? Ile można jeszcze wycisnąć z takich pamięci w podkręcaniu? Sprawdźmy co potrafi Patriot Viper Venom 7400 MHz CL36...

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Patriot Viper Venom 7400 MHz CL36 to najszybsze pamięci DDR5 w ofercie tego producenta, i jedne z szybszych na rynku. Do tego całkiem nieźle się podkręcają, osiągając na fabrycznych timingach 7800 MHz.

Patriot Viper Venom RGB 7400 MHz CL36 - Budowa i aplikacja

Patriot Viper Venom to rodzina skupiająca wyłącznie pamięci DDR5, sukcesywnie poszerzana o coraz szybsze zestawy przeznaczone głównie dla najbardziej wymagających graczy, stanowiąca zarazem konkurencję dla flagowców G.Skill, Kingston czy Corsair. Wszystkie moduły Viper Venom charakteryzuje stonowana kolorystyka oraz dwustronny aluminiowy radiator, którego wysokość wynosi rozsądne 44 mm. Dostępna jest wersja pozbawiona luminacji oraz posiadająca delikatne podświetlenie RGB - różnica polega na wypełnieniach widocznych na grzebiecie modułów. Patriot Viper Venom RGB otrzymały także aplikację do sterowania podświetleniem, której funkcjonalność możecie zobaczyć powyżej, aczkolwiek są również kompatybilne z systemami płyt głównych ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock. Fabryczny profil XMP 3.0 zawiera trzy kombinacje do wyboru: 7000 MHz 32-48-48-96, 7200 MHz 34-42-42-84 oraz 7400 MHz 36-44-44-110. Najwyższe ustawienia wymagają napięcia 1,50V, natomiast dwóm pozostałym wystarczy 1,45V.

Patriot Viper Venom RGB 7400 MHz CL36 - Ustawienia podczas testów (DEF i OC)

Jeśli widzisz pamięci DDR5 pracujące z wysokimi taktowaniami, niemal na pewno bazują na kościach SK Hynix, które praktycznie zdominowały rynek zestawów przeznaczonych dla entuzjastów. Patriot Viper Venom 7400 MHz CL 36-44-44-110 również korzysta z takich układów, ponieważ Samsung i Micron niczego konkurencyjnego nie oferują. Testowany komplet zawierał dwa moduły (Single Rank) o łącznej pojemności 16 GB każdy, posiadające też wbudowany czujnik temperatury. Pamięci sparowałem z procesorem Intel Core i5-13600K podkręconym do 5700/4400 MHz (P-Core/E-Core), gdzie pracowały w trybie Gear2 (1:2) z połową taktowania kontrolera. Uprzedzając pytania - DDR5 nie działają na platformie Intel LGA 1700 w trybie Gear1 nawet po radykalnym obniżeniu taktowania i opóźnień (tylko DDR4 to potrafi). Patriot Viper Venom 7400 MHz CL 36-44-44-110 udało się również całkiem nieźle podkręcić, uzyskując finalnie 7800 MHz z opóźnienia 36-44-44-96 przy napięciu 1.50V.