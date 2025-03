Pat Gelsinger odchodzi z Intela. Firma poszukuje nowego dyrektora generalnego, ale już wyznaczyła dwóch tymczasowych

W ostatnim czasie w firmie Intel zachodzi sporo zmian. Część z nich spowodowana jest problemami tej firmy, które są pokłosiem niestabilności procesorów z serii Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh. Zapewne słyszeliśmy o wielu zwolnieniach i pozwie zbiorowym, który został złożony przeciwko firmie w związku ze wspomnianymi układami. Aktualnie Intel nie ma nawet prawowitego dyrektora generalnego, gdyż ten właśnie ustąpił ze swojego stanowiska, idąc na emeryturę.

Firma Intel poszukuje nowego dyrektora generalnego. Dotychczasowy CEO, czyli Pat Gelsinger, odszedł z przedsiębiorstwa po łącznie ponad 3 dekadach. Jego miejsce przez chwilę będą zajmowały dwie inne osoby.



fot. Intel

Pat Gelsinger był dyrektorem generalnym Intela przez ponad 3 lata (od lutego 2021 do grudnia 2024 roku), jednak w firmie spędził ok. 33 lata. Został w niej zatrudniony w wieku 18 lat, a dokładniej w roku 1979. Był głównym projektantem 4. generacji procesora Intel 80486. Co ciekawe, kilkanaście lat później, w roku 1993, Gelsinger został ogłoszony najmłodszym wiceprezesem firmy. W trakcie swojej kariery pomógł opracować wiele kluczowych technologii, które przyczyniły się do rozwoju tego przedsiębiorstwa. W 2009 roku odszedł z Intela, aby zostać prezesem i dyrektorem generalnym w firmie EMC. Trzy lata później został CEO przedsiębiorstwa VMware. W lutym 2021 roku postanowił powrócić do Intela, jako dyrektor generalny - i tak oto historia zatoczyła koło.



Pat Gelsinger, fot. Intel

Firma Intel poinformowała właśnie, że Pat Gelsinger ustąpił ze swojego stanowiska (ze skutkiem od 1 grudnia 2024 roku) i przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce (w charakterze tymczasowych współdyrektorów generalnych) wstąpili: David Zinsner i Michelle Johnston Holthaus. Dodatkowo Michelle objęła nowo utworzone stanowisko dyrektora generalnego w Intel Products. Zarząd prowadzi aktualnie intensywne poszukiwania nowego CEO firmy - powołano w tym celu komisję poszukiwawczą. Z kolei Frank Yeary został tymczasowym prezesem wykonawczym. Pat Gelsinger tak skomentował swoje odejście: "Kierowanie firmą Intel było zaszczytem mojego życia – ta grupa ludzi należy do najlepszych i najzdolniejszych w branży i jestem zaszczycony, że mogę każdego z osobna nazwać kolegą. Dzisiejszy dzień jest oczywiście słodko-gorzki, ponieważ ta firma była moim życiem przez większą część mojej kariery zawodowej. Z dumą patrzę wstecz na wszystko, czego wspólnie dokonaliśmy. To był ciężki rok dla każdego z nas, gdyż podjęliśmy trudne, ale konieczne decyzje, aby dostosować firmę Intel do obecnej dynamiki rynkowej. Na zawsze pozostanę wdzięczny za wielu kolegów na całym świecie, z którymi współpracowałem, jako członek rodziny Intel”. Z pełnym komunikatem zapoznamy się pod tym adresem.



Michelle Johnston Holthaus



David Zinsner

Źródło: Intel