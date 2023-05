Pamięci VRAM GDDR6 o przepustowości 24 Gbps mają być produkowane jeszcze w tym roku

Jak wiemy, najszybsze pamięci VRAM ma obecnie GeForce RTX 4080 - mowa o modułach GDDR6X o efektywnej przepustowości 22,4 Gbps. Możliwe jednak, że już za kilka miesięcy inna karta graficzna wysunie się na prowadzenie w tej kategorii. Kilku wiodących producentów z branży zapowiedziało już prace nad modułami gwarantującymi przesył danych na poziomie 24 Gbps. Wygląda na to, że niebawem trafią one do pierwszych konsumenckich produktów.

Zwiększona dostępność pamięci o przepustowości 24 Gbps może zwiastować pojawienie się nowych, jeszcze wydajniejszych kart graficznych NVIDII i AMD. Kto wie, być może odświeżone warianty flagowych GPU zadebiutują już na targach CES 2024?

Według Hassana Mujtaby (WCCFTech), firma Rambus spodziewa się, że do końca tego roku wejdzie do produkcji rekordowo szybka pamięć GDDR6. Warto w tym miejscu nadmienić, że Rambus nie jest producentem pamięci, lecz dostawcą kontrolerów i rozwiązań, które umożliwiają implementację rozwiązań GDDR6/HBM dla innych firm. Nie powinniśmy mylić tutaj GDDR6X z GDDR6 - pamięci w tym pierwszym standardzie gwarantujące przepustowość 24 Gbps są już produkowane przez firmę Micron. Wiemy natomiast, że moduły GDDR6 24 Gbps są dopiero opracowywane przez Samsunga.

Zwiększona dostępność tak szybkich pamięci może zwiastować pojawienie się nowych, jeszcze wydajniejszych kart graficznych NVIDIA GeForce należących do serii RTX 4000. Krążą już plotki o debiucie modeli tak jak RTX 4090 Ti czy RTX 4080 Ti, które miałyby korzystać z nowych modułów 24 Gbps. Również AMD może skorzystać z dostępności nowych pamięci - warto zauważyć, że topowe jednostki tego producenta, czyli Radeony RX 7900 XTX i RX 7900 XT bazują na wolniejszych modułach GDDR6 20 Gbps. Niewykluczone, że za kilka miesięcy doczekamy się konkretnych zapowiedzi. Kto wie, być może odświeżone warianty flagowych GPU zadebiutują już na targach CES 2024?

