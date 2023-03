Oukitel WP22 - najgłośniejszy smartfon na świecie z akumulatorem o solidnej pojemności. Dodatkowo nie kosztuje majątku

Chińska marka Oukitel zaprezentowała właśnie swój nowy model WP22. Producent specjalizuje się w dostarczaniu całkiem innowacyjnych funkcji do swoich urządzeń. Poprzedni smartfon WP21 posiadał z tyłu dość spory, okrągły wyświetlacz AMOLED, który miał funkcjonalność smartwatcha. Tegoroczne urządzenie zamiast niego, będzie posiadać równie duży... głośnik. Oprócz niego możemy liczyć na ogromną baterię oraz szereg innych ciekawych rozwiązań.

Firma Oukitel założona w 2007 roku dość szybko stała się na tyle popularna, że dziś bez problemu możemy nabyć ich produkty oficjalnie w polskich sklepach. Wszystko za sprawą urządzeń, które posiadają bardzo ciekawe funkcje, a przy tym są odpowiednio wycenione. W większości mamy do czynienia z pancernymi "średniakami". Nadchodzący Oukitel WP22 przedstawiany jest jako najgłośniejszy smartfon świata z uwagi na swój 36 mm głośnik o mocy 4 W. Jest on w stanie grać z maksymalną głośnością na poziomie 125 dB. Oprócz tego nietuzinkowego aspektu smartfon wyposażono w ogniwo o pojemności 10000 mAh. O częste szukanie gniazdka nie powinniśmy się więc martwić. Niestety producent nie podał, z jaką mocą można naładować WP22. Urządzenie spełnia normę IP68 i jest w stanie wytrzymać 30 minut zanurzone w wodzie na głębokości 1,5 m. Nie straszne mu również upadki, pył czy błoto.

Oukitel WP22 Procesor MediaTek Helio P90

2 x 2,2 GHz A75 + 6 x 2,0 GHz A55 Wyświetlacz 6,58" / 90 Hz / IPS / 1080 x 2408 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Pojemność akumulatora 10000 mAh Aparaty Sony IMX582 48 MP

Sony IMX350 20 MP Night Vision

2 MP makro

16 MP Selfie Wymiary 174 x 83,5 x 19 mm Waga 398 g Normy IP68, IP69K, MIL-STD-810H Łączność NFC, BT 5.0, Wi-Fi, GPS / Glonass / Beidou / Galileo System Android 13 Cena 2288,52 zł

Przechodząc do stricte technicznej specyfikacji: sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio 90, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo mamy tu standardowy (jak na obecne czasy) wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6,58" z częstotliwością odświeżania wynoszącą 90 Hz. Na dane mamy przeznaczone aż 256 GB, jednak nie wiadomo jakiej klasy pamięć zastosował producent. Przydatną funkcjonalnością jest programowalny przycisk z boku urządzenia. Wracając jeszcze na chwilę do pojemnego akumulatora, przyda się on również dla innych urządzeń, gdyż sprzęt wyposażony jest w funkcję ładowania zwrotnego. Jeśli zaś chodzi o zestaw aparatów, składa się on z głównej matrycy Sony IMX582 o rozdzielczości 48 MP, 2 MP soczewki makro oraz 16 MP oczka do selfie. Niespotykanym zbyt często rozwiązaniem jest dodatkowy 20 MP obiektyw Night Vision, który jest w stanie przechwytywać ujęcia w zupełnych ciemnościach. Wejście do ładowania to powszechne złącze USB typu C. Urządzenie będziemy mogli nabyć już 20 marca na Aliexpress w cenie 2288,52 zł. Zapowiada się więc całkiem dobrze wyceniony, a przy tym interesujący smartfon dla osób ze specyficznymi wymaganiami.

Źródło: Oukitel