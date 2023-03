OnePlus Nord CE 3 na horyzoncie. Okazało się, że dotychczasowa rzekoma specyfikacja dotyczyła innego smartfona

Minął ponad rok od czasu, gdy podmarka Oppo - OnePlus - zaprezentowała nam model Nord CE 2 5G. Był to stosunkowo udany i dobrze wyceniony smartfon. Do dziś z resztą cieszy się sporą popularnością. Kilka tygodni temu poznaliśmy wygląd nadchodzącego Norda CE 3. Została ujawniona również jego specyfikacja. Jednak jak się okazuje, będzie ona dotyczyć modelu z dopiskiem Lite. Natomiast wersja, o której mowa sporo się różni od dotychczasowych doniesień.

W związku z licznymi przeciekami poznaliśmy właśnie pełną specyfikację nadchodzącego smartfona OnePlus Nord CE 3. Może się on okazać tak samo udanym modelem, jak jego poprzednik.

Konstrukcyjnie następca popularnego Norda CE 2 będzie do niego bardzo podobny. Oczka aparatu umieszczone są w tym samym miejscu i układzie, jednak bez wystającej wyspy. Zmiany w wyglądzie są bardzo kosmetyczne i jest to niemal identyczna bryła. Zasadnicza różnica jest widoczna w wielkości smartfona. Z 6,43" zrobiło się teraz 6,72". Wyświetlacz to ten sam panel AMOLED, jednak z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Największa zmiana dotknęła procesor. Na pokładzie znajdziemy teraz Snapdragona 782G, który potrafi obsłużyć nowe technologie łączności takie jak 5G w pasmach Sub-6 Ghz (zintegrowany modem Snapdragon X53), Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Nie powinniśmy się więc martwić o szybkość działania urządzenia. Jeśli chodzi o pamięć, będziemy mieć do wyboru warianty 8 / 128 GB oraz 12 / 256 GB.

OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 3 Procesor MediaTek Dimensity 900 MT6877

8 x 2,40 GHz Snapdragon 782G

1 x 2,7 GHz A78 / 3 x 2,2 Ghz A78

4 x 1,9 Ghz A55 Procesor graficzny Mali-G68 MC4 Adreno 642L Wyświetlacz 6,43" AMOLED / 90 Hz /

1080 x 2400 px 409 ppi 6,72" AMOLED / 120 Hz / Full HD+ Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 8 / 12 GB Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 128 / 256 GB Pojemność akumulatora Li-Po 4500 mAh / 65 W Li-Po 5000 mAh / 80 W Wymiary i waga 160,6 x 73,2 x 7,80 mm 173 g - Aparaty Główny 64 Mpx f/1,79

Makro 2 Mpx f/2,4

Przedni Sony IMX471 16 Mpx f/2,4 Główny Sony IMX890 50MPx f/1,8

Ultraszeroki 8 Mpx / Makro 2MPx

Przedni 16 Mpx

Akumulator to ogniwo o pojemności 5000 mAh. Smartfon bez problemu powinien wytrzymać dzień lub półtora zwykłego używania. Dodatkowo mamy dostępne szybkie 80 W ładowanie. Nie jest to może "światowy" poziom, ale wciąż przyzwoity, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę klasę urządzenia. Ciekawym posunięciem jest tu umieszczenie solidnej 50 Mpx matrycy Sony IMX890 z przysłoną f/1,8. To ta sama "soczewka" co w obecnym flagowcu firmy - One Plus 11. Pod względem fotograficznym powinniśmy więc ujrzeć spory progres, szczególnie w nocnych ujęciach. Jak przystało na obecne smartfony mamy jeszcze ultraszeroki obiektyw 8 Mpx oraz 2 Mpx makro. Do premiery przyjdzie nam jednak trochę poczekać, bowiem przeznaczona jest na lipiec tego roku. Mimo wszystko zapowiada się ciekawe urządzenie, które jeśli tylko zostanie dobrze wycenione, może stać się tak samo popularne, jak poprzednik.

Źródło: My Smart Price