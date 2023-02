OnePlus 11 Concept - premiera smartfona z innowacyjnym systemem chłodzenia Active CryoFlux

Jesteśmy już po premierze flagowego OnePlusa 11, jednak to jeszcze nie wszystko co przygotował dla nas popularny producent znany z topowych smartfonów. Podczas trwających właśnie targów MWC w Barcelonie zaprezentowano właśnie model OnePlus 11 Concept. O urządzeniu tym mówiło się już kilka dni temu, jednak na jego oficjalny pokaz trzeba było czekać aż do teraz. Co wiemy o tym nietypowym smartfonie?

Niestety, póki co nic nie wskazuje na to, by OnePlus 11 Concept miał trafić do sklepów. Producent nie podał ceny ani daty dostępności urządzenia. Możliwe jednak, że system chłodzenia Active CryoFlux trafi na pokład przyszłych smartfonów OnePlusa.

Jak twierdzi producent, OnePlus 11 Concept stanowi doskonały przykład innowacyjności i zaangażowania producenta w poszukiwanie nowych sposobów na zapewnianie użytkownikom szybkiej i płynnej pracy. Najważniejszym elementem smartfona jest system chłodzenia Active CryoFlux, który - jak wykazały testy laboratoryjne - obniża temperaturę smartfona w trakcie gry nawet o 2,1°C, zwiększając prędkość wyświetlania o 3-4 klatki na sekundę. Co więcej, w trakcie ładowania temperatura zostaje obniżona o 1,6°C, co pozwala na skrócenie całego tego procesu o 30-45 sekund. Technologia Active CryoFlux powstała poprzez zminiaturyzowanie systemów chłodzenia komputerów do gier w takim stopniu, by zmieściły się w smartfonie. Cały system polega na profesjonalnej piezoelektrycznej ceramicznej mikropompie połączonej z mikrorurkami umieszczonymi pomiędzy górną a dolną membraną. Mikropompa zajmuje powierzchnię mniejszą niż 0,2 cm2, umożliwiając obieg cieczy chłodzącej bez znacznego powiększenia masy i grubości całego urządzenia.

OnePlus 11 Concept charakteryzuje się także futurystycznym wzornictwem. Dużą rolę odgrywa tu zakrzywiona o 5,04 mm przezroczysta tylna pokrywa. Transparentny tył pozwala obserwować widok pracujących mikrorurek Active CryoFlux, a sama tylna pokrywa posiada również specjalną powłokę złożoną z cząstek metalu, które naniesiono na powierzchnię dzięki zastosowaniu techniki napylania w polu magnetycznym. Warto wspomnieć także o efektownej wysepce na aparaty. Lodowatoniebieski płyn w mikrorurkach Active CryoFlux otacza aparat niczym aureola. Strefę obiektywów ozdobiono giloszem (fr. guilloché), czyli zawiłym, precyzyjnym rysunkiem ornamentowym, który najczęściej widnieje na kopertach luksusowych zegarków. Niestety, póki co nic nie wskazuje na to, by OnePlus 11 Concept miał trafić do sklepów. Producent nie podał ceny ani daty dostępności urządzenia. Możliwe jednak, że system chłodzenia Active CryoFlux trafi na pokład przyszłych smartfonów OnePlusa.

Źródło: OnePlus