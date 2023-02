OnePlus Nord 3 - poznaliśmy specyfikację smartfona. Na pokład ma trafić m.in. ex-flagowy procesor oraz alert slider

OnePlus Nord 2 to jeden z najciekawszych średniobudżetowych smartfonów ostatnich lat. Choć model ten liczy sobie już ponad 1,5 roku, to nadal może uchodzić za dobrą opcję, w czym duża zasługa ekranu AMOLED 90 Hz, a także wydajnego procesora MediaTek Dimensity 1200-AI. W zeszłym roku producent odświeżył ten model za sprawą wariantu Nord 2T, natomiast pełną "trójkę" przyjdzie nam poznać dopiero w tym roku. Co już wiadomo o tym smartfonie?

Niestety, na premierę OnePlusa Nord 3 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Poprzednie modele z tej serii debiutowały w lipcu i uważa się, że "trójka" także pojawi się w tym miesiącu.

Wygląda na to, że nadchodzący OnePlus Nord 3 będzie nieco większy od poprzedników, bowiem smartfon ma otrzymać 6,72-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Na pokład poprzedników trafiały wydaje układy SoC od MediaTeka i nie inaczej będzie także w przypadku "trójki", która ma trzymać ex-flagowy chip Dimensity 9000. Użytkownicy dostaną do dyspozycji 8 lub 16 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia mamy zrobić za pomocą potrójnego aparatu głównego 50 MP + 8 MP (ultraszerokokątny) + 2 MP (makro), natomiast do selfie i wideorozmów posłuży kamerka 16 MP.

Jak twierdzi źródło, smartfon ma otrzymać baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W (ładowarka na pewno znajdzie się w zestawie), a także lubiany alert slider czy USB-C. Widać więc, że wyciągnięto wnioski po niedawnych średnio przyjętych urządzeniach OnePlusa. W końcu jeszcze niedawno alert slider miał pojawiać się wyłącznie we flagowych modelach Pro... Szkoda tylko, że design urządzenia nadal jest nieznany. Co więcej, na premierę Norda 3 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Poprzednie modele z tej serii debiutowały w lipcu i uważa się, że "trójka" także pojawi się w tym miesiącu (lub w tych okolicach).

