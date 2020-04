Oppo A12 i cichy debiut. Znamy wygląd, specyfikację oraz ceny

Budżetowiec lub reprezentant niższej średniej półki. Niezależnie do tego, jak sklasyfikujemy Oppo A12, wypada nam się mu nieco bliżej przyjrzeć. Choćby z uwagi na przyjemną stylistykę oraz więcej niż sensowną wycenę urządzenia. Za kwotę stanowiącą równowartość 670 złotych jest to propozycja rozsądna i ciężko wymagać od sprzętu możliwości charakterystycznych dla smartfonów dwu-, a nawet trzykrotnie droższych. Początkowo sprzęt trafi na wybrane rynki Indonezji, następnie zostanie udostępniony w pozostałych krajach. Ich lista nie jest jeszcze znana, ale jest spora szansa na to, że Oppo A12 zadebiutuje również w Kraju nad Wisłą. Nie przedłużając, sprawdźmy, co oferuje tytułowy kawałek elektroniki użytkowej.

Oppo A12 to nowo zaprezentowany sprzęt coraz popularniejszego producenta, w którym nie zabrakło coraz rzadziej stosowanych rozwiązań. Mamy więc gniazdo słuchawkowe audio jack 3,5 mm, radio FM oraz ekran LCD.



fot. tuttoandroid

To trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Oppo A12 nie jest mocarzem, ale w zasadzie nawet nie próbuje takiego udawać. To średniak, nawet „niższy” średniak z krwi i kości, który ma znaleźć klienta wśród mniej wymagających użytkowników. W tej roli sprawdzi się dobrze, jeśli nie wzorowo. Bryła urządzenia cieszy oko, a przynajmniej na to wskazują grafiki producenta. Ramki okalające ekran mogłyby co prawda zajmować mniejszą ilość frontowej powierzchni, jednak przypominam o cenie. Wyświetlacz to LCD o przekątnej 6,22-cala, rozdzielczości 1520 x 720 oraz proporcjach 19:9. Sensownie, szczególnie jeśli dodamy do tego jasność na poziomie 450 nitów oraz obecność chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass. Zapomniałbym — frontowy aparat ukryto we wcięciu ekranowym przypominającym łezkę. To moduł o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną F/2.4.



fot. tuttoandroid

Rozsądną, choć nieprzesadzoną wydajność zapewni ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio P35, grafika PowerVR GE8320, 3 lub 4 GB RAM oraz 32, lub 64 GB pamięci na dane użytkownika. Tą ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart microSD o kolejne 256 GB. Zdjęcia wykonamy podwójnym aparatem głównym, na który składają się 13 Mpix jednostka ze światłem f/2.2 oraz 2 Mpix czujnik głębi. Tuż nad logo Oppo znajdziemy czytnik linii papilarnych. Cieszyć powinna również obecność akumulatora 4230 mAh, złącza jack 3,5 mm oraz moduł radia FM. Mniej pozytywna jest za to obecność przestarzałego złącza microUSB. Dodam tylko, że sprzęt pracuje pod kontrolą nie najnowszego już Androida 9 Pie z nakładką ColorOS 6.1.2.



fot. tuttoandroid

Oppo A12 Wyświetlacz 6,2-cala 1560 x 720p, 19,5:9 276 ppi Procesor MediaTek MT6765V/CB 8x ARM-Cortex A51 Pamięć na dane 32 GB / 64 GB Pamięć RAM 3 GB / 4 GB Bateria 4230 mAh Aparat główny 5 Mpix f/2.4 Aparat przedni 13 Mpix f/2.2 + 2 Mpix f/2.4 Wymiary 155,9 x 75,5 x 8,3 mm Waga 165 g Kolory Czarny, niebieski Inne Android 9 Pie, ColorOS 6.1.2 Cena ~ 670 zł (w przeliczeniu)

Źródło: GizChina, Tuttoandroid