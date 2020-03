Oppo Watch - pierwszy smartwatch od Oppo i to z dwoma CPU

O tym, że Oppo pracuje nad swoim pierwszym smartwatchem wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Właściwie od pierwszego momentu nie było końca porównaniom do z Apple Watcha, głównie ze względu na kwadratową kopertę. Dziś jednak, podczas oficjalnej premiery smartfonów Oppo Find X2 i Find X2 Pro, zegarek chińczyków został pokazany w całości, dzięki czemu nie ma przed nami już żadnych tajemnic. Zegarek w Chinach będzie sprzedawany od 24 marca. Ma być także dostępny niebawem na innych rynkach, miejmy nadzieję, że również w Polsce, bo jest to konstrukcja relatywnie ciekawa. Szkoda tylko, że cierpi na dolegliwości innych tego typu gadżetów.

Na jednym ładowaniu nowy Oppo Watch ma działać bowiem tylko 40 godzin (pojemność wynosi 430 mAh). Na szczęście mamy szansę przełączyć się na tryb Power Saver Mode, dzięki czemu czas pracy wydłuża się do 21 dni (będzie to jednak związane z ograniczeniem funkcjonalności smartwatcha). Podobnie jak smartfony marki Oppo, tak i zegarek ma być jednak ładowany z wykorzystaniem technologii VOOC Flash Charging, a więc pełne ładowanie trwać będzie 75 minut, zaś naładowanie do 46% baterii - kwadrans. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android Watch z autorską nakładką ColorOS i uraczona została 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci wewnętrznej przy wadze 40 g.

Ekran smartzegarka przy wersji 46 mm, to wspomniana kwadratowa, a w zasadzie prostokątna konstrukcja AMOLED o wymiarach 1,91 cala i rozdzielczości 402x476 pikseli (326 ppi). Oppo Watch wykonano z aluminium i szkła 3D, zaś całość jest wodoodporna do 50 m. Zegarek oferuje korzystanie z karty SIM w formacie eSIM jak i technologię NFC. Zmierzy EKG, będzie monitorował nasz sen, ale co chyba najciekawszy jest fakt, że w środku znajdziemy dwa procesory. Snapdragon Wear 2500 i Apollo 3 będą działały na zmianę, w zależności od obciążenia zegarka, by możliwie odciążyć baterię. Jeśli doczekamy się urządzenia na naszym rynku, po przeliczeniu szacuje się, że będzie ono kosztowało około 1000 złotych.

