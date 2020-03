Oppo Find X2 i Find X2 Pro: premiera. Flagowce dla fotoamatorów

Ostatnie dni na PurePC to istny smartfonowy wysyp. Nic jednak dziwnego - to pokłosie odwołanego eventu MWC. Gdyby wydarzenie w Barcelonie odbyło się zgodnie z planowaniem, już dawno bylibyśmy po tego typu wiadomościach. A tak, lecimy dalej. Tym razem z Oppo Find X2 Pro i Find X2, które przed chwilą miały swoją oficjalną premierę. Znamy więc nie tylko podzespoły, ale również ceny flagowców. Cóż, powiedzieć, że tanio nie będzie to jak nie powiedzieć nic. Kwoty będą zaczynać się będą od 999 euro (~4300 złotych), a w przypadku modelu z dopiskiem Pro od 1199 euro (~5180 złotych). Podobnie jak debiutujące również modele Realme 6 i Realme 6 Pro, tak i smartfony Oppo dostępne będą w Chinach od 13 marca.

Smartfonom Oppo Find X2 Pro i Find X2 nie można odmówić urody. Do strony wizualnej dochodzi jeszcze kilka elementów, które mogą stać się obiektem pożądania. Mowa m.in. o systemie fotograficznym.

Smartfonom Oppo, zwłaszcza flagowym, nie można odmówić jednego - urody. Daleko im od szpetności czy pokraczności i tak samo będzie w przypadku Oppo Find X2 i X2 Pro. Do strony wizualnej dochodzi jeszcze kilka elementów, które mogą stać się obiektem pożądania, choć w Polsce, póki chińska marka utrzyma takie a nie inne ceny, z owym pożądaniem może być trudniej. No ale do rzeczy. OPPO Find X2 jak i droższy brat z dopiskiem Pro otrzymał aż 6,7-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością QHD+ (3168 x 1440 px) i proporcjami 20:9. Oba urządzenia działają też w oparciu o procesor Snapdragon 865 w towarzystwie aż 12 GB pamięci RAM LPDDR5. W tyle nie mogła zostać również pamieć wewnętrzna, mamy więc 512 GB na dane w standardzie UFS 3.0 dla Pro i 256 GB dla wersji podstawowej. Z przodu zaś - znów w obu modelach - odnajdziemy kamerkę o rozdzielczości 32 MP. I to w zasadzie koniec podobieństw, pora więc na różnice.

Te oczywiście odnajdziemy w aparatach na pleckach oraz w baterii. Wersja Pro otrzyma bowiem akumulator o pojemności 4260 mAh, zaś wersja bez dopisku Pro, akumulator tylko nieco mniejszy, bo o pojemności 4200 mAh. W obu przypadkach baterie wspierane są ładowaniem o mocy 65 W (SuperVOOC 2.0, które ma naładować urządzenia do pełna w około 38 minut). Oppo Find X2 Pro to także certyfikat IP68, przy czym Oppo Find X2 odporny jest wyłącznie na lekkie zachlapania. Specyfikacje kamerek znajdziecie już poniżej:

Zestaw potrójnych kamer Oppo Find X2:

48 MP, f/1.7, (szerokokątna), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

13 MP, f/2.4, (tele), 3x zoom optyczny, PDAF, Laser AF, OIS

12 MP, f/2.2, 13 mm (ultraszerokokątna), 1/2.4"

Zestaw potrójnych kamer Oppo Find X2 Pro:

48 MP, f/1.7, (szerokokątna), 1/1.43", 1.12µm, wielokierunkowe PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/2.2, 16 mm (ultraszerokokątna), 1/2.0", 0.8µm, AF

13 MP, f/3.0, 160 mm (peryskopowe tele), 1/3.4", 1.0µm, 6x zoom optyczny, PDAF, Laser AF, OIS

Warto jeszcze wspomnieć, że względem wersji ubiegłorocznego flagowca Oppo, poczyniono zmiany nie tylko techniczne, ale również wizualne. Zrezygnowano z wysuwającego się aparatu, a plecki urządzenia wyglądają teraz bardziej klasycznie. Miłośnicy fotografii zainteresują się z pewnością faktem, że zespół portalu DxOMark przetestowawszy zestaw aparatów Oppo Find X2 Pro, przyznała im ocenę równą tej, którą otrzymał smartfon Xiaomi Mi 10 Pro. Wrażenie zrobić powinien nie tylko system foto, ale także wyświetlacz w obu modelach - 90 Hz odświeżania nie jest jedyną tego przyczyną. Ekran obsługuje bowiem dodatkowo technologię HDR10+, a jego maksymalna jasność wynosi 800 nitów.

Źródło: Youtube, GSM Arena