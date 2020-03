Oppo Reno 3 Pro oficjalnie: dwa aparaty do selfie, w tym 44 MPix

Dziś rano o godzinie 8:00 czasu polskiego w New Delhi odbyła się oficjalna, niemal godzinna premiera smartfona Oppo Reno 3 Pro. Niech nie zmyli Was jednak nazwa urządzenia, bowiem w ubiegłym roku debiutowała już konstrukcja o tej samej nazwie (w Chinach), jednak debiutujące dziś Oppo pozbawione zostało łączności 5G w zamian za lepsze parametry związane z fotografowaniem. Nie znajdziemy tu co prawda obiektywu 108 MP, bo największy z obiektywów ma rozdzielczość 64 MP, jednak dzięki oprogramowaniu działającemu w trybie Ultra Clear Mode, Reno 3 Pro umożliwi zapisywanie zdjęć właśnie w rozdzielczości 108 MP. Nowe Oppo najbardziej wyróżnia się jednak chyba podwójną kamerką do selfie.

Oppo Reno 3 Pro najbardziej wyróżnia się podwójną kamerką do selfie. Ma przy tym kilka innych ciekawych parametrów. Potrafi chociażby wykonywać zdjęcia w 108 MP, fizyczną jednostką 64 MP.

Zacznijmy standardowo, bo od wymiarów i wyświetlacza. Oppo Reno 3 Pro to kolejny nie najmniejszy telefon (158,8 x 73,4 x 8,1 mm, 175 gramów), wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400 x 1080. Jak twierdzi producent, ekran stanowi aż 91,5% powierzchni przedniego panelu. O czym jeszcze można wspomnieć zanim przejdziemy "na tyły"? Chociażby o Hidden Fingerprint Unlock 3.0, czyli skanerze linii papilarnych wkomponowanym w ekran oraz o podwójnym, mocarnym module kamerek do selfie. Znajdziemy tu bowiem jednostkę o rozdzielczości aż 44 MP (f/2.4) w towarzystwie 2 MP (f/2.4) odpowiedzialnych za pomiar głębi.

Całkiem nieźle (i ładnie) jest też w przypadku poczwórnej kamerki głównej, na która skalda się kolejno jednostka 64 MP (1/1.7″; 0,8 µm; f/1.8), jednostka 13 MP (1/3.4″; 1.0 µm; f/2.4; tzw. teleobiektyw), jednostka 8 MP (1/4.0″; 1.12 µm; f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 109° (po wyeliminowaniu dystorsji) oraz odpowiedzialna za badanie głębi jednostka 2 MP (1.75 µm). Nie zabraknie specjalnego trybu do wykonywania zdjęć nocnych oraz nagrań ze stabilizacją Ultra Steady Video 2.0. A wszystko to w akompaniamencie 5-krotnego zoomu hybrydowego i 20-krotnego zoomu cyfrowego.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio P95 z układem graficznym IMG PowerVR GM 9446 i APU 2.0. Smartfon ma być dostępny w dwóch wersjach pamięciowych, otrzymamy więc 128 GB lub 256 GB na dane. Bez względu na pamięć wewnętrzną, odnajdziemy tu też 8 GB pamięci LPDDR4x RAM. Na Androida 10 zastosowano nakładkę ColorOS 7, zaś za moc urządzenia odpowiadać będzie bateria o pojemności 4025 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Nieźle powinno być muzycznie, jako że smartfon obsługuje technologie Dolby Atmos i Hi-Res Audio. "Słuchawka" pojawi się w sklepach już 6 marca, jednak najpierw na terenie Indii, w kolorach Auroral Blue, Midnight Black i Sky White. Wersja 128 GB została wyceniona na 29990 rupii (~1620 zł), zaś 256 GB na 32990 (~1780 zł).

Źródło: YouTube