Oppo Ace 2 otrzyma bardzo szybkie bezprzewodowe ładowanie

Chiński producent urządzeń mobilnych zaprezentował właśnie swój najnowszy smartfon. Poza całkiem sensowną konfiguracją techniczną Oppo Ace 2, bo tak nazwano smartfon, zaoferuje przyjemną stylistykę oraz prawdziwie szybkie bezprzewodowe ładowanie. Właściwie zastosowana w Ace 2 technologia AirVOOC pozwoli naładować smartfon z mocą 40W, czyli szybciej niż w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra oraz Huawei P40, o flagowych iPhone'ach nie wspominając. Ładowanie akumulatora o pojemności 4000 mAh przy użyciu kabla odbywa się z mocą 60W. Wszystko to w kwocie od 3999 do 4599 juanów stanowiącej równowartość 2400 - 2750 złotych. Zakładając, że sprzęt trafi do Polski, cena może okazać się nieco wyższa.

Nie jestem przekonany, czy mogę nazywać Oppo Ace 2 pełnoprawnym flagowcem, jednak bez wątpienia konfiguracja techniczna urządzenia wskazuje na to, że mamy do czynienia z solidnym kawałkiem elektroniki użytkowej. Urządzenie pracuje pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 865, który wspierają 8 lub 12 GB RAM oraz 128, lub 256 GB przestrzeni na dane. Ta ostatnia to kości UFS 3.0, które są znacznie szybsze od swoich poprzedników. Ekran OLED o przekątnej 6,55-cala i rozdzielczości 1080p pracuje przy odświeżaniu częstotliwością 90 Hz i znajdziemy pod nim czytnik linii papilarnych. Spójność wyświetlacza przerywa dziura skrywająca aparat do selfie. W kwestii aparatów trzeba wspomnieć o obecności modułu fotograficznego, na który składają się — 48 Mpix jednostka główna, 8 Mpix aparat szerokokątny oraz 2 Mpix kamerka do makro.

Niestety, aparat główny wystaje ponad bryłę urządzenia, przez co odkładanie go na biurko nie będzie specjalnie wygodne, gdyż sprzęt może się na nim bujać. Jak przystało na elektronikę z 2020 roku, producent przewidział obecność modemu 5G, którego brak byłby dziś zwykłym nietaktem. Nad sprawną pracą całości czuwa Android 10 z nakładką ColorOS 7.1. Cena sprzętu w Chinach wynosi od 3999 juanów (2400 zł) za wariant z 8 GB RAM i 12 GB pamięci na dane, 4399 juanów (2600 zł) za wersję z 8 GB RAM i 256 GB na dane oraz 4599 juanów (2700 zł) za opcję z 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci dla użytkownika.

Źródło: The Verge, GSMArena, Oppo