Opera przedstawia Opera One, całkowicie przeprojektowaną przeglądarkę. Jeszcze w tym roku ma zastąpić flagową Operę

Opera One to innowacyjna przeglądarka internetowa, która charakteryzuje się modułową budową oraz działaniem w dużym stopniu wspomaganym przez algorytmy sztucznej inteligencji. Wraz z najnowszym wydaniem, które aktualnie posiada status wczesnej wersji deweloperskiej, twórcy wprowadzili w przeglądarce wielowątkowość, Tab Islands, ChatGPT, ChatSonic i Ai Prompts. Opera One ma być gotowa na Internet przyszłości oparty na sztucznej inteligencji.

Opera One została zbudowana zgodnie z koncepcją Modular Design, który ma zmienić sposób interakcji z programem na bardziej płynny i intuicyjny. Wielowątkowy kompozytor zapewnia szybszą i płynniejszą warstwę interfejsu użytkownika, co umożliwia wysokowydajne operacje graficzne bez przerywania innych procesów. Nowością jest Tab Islands, czyli wyspy z kartami. Powstają one automatycznie, ale mogą być też utworzone na życzenie użytkownika. Dobierane są kontekstowo na podstawie tematyki, adresu i zawartości danej strony.

Opera One, w zamyśle twórców, ma zastąpić przeglądarkę Opera dla systemów Windows, MacOS i Linux jeszcze w tym roku. W nadchodzących miesiącach planowane jest wprowadzenie własnego silnika AI oraz dalsze ulepszanie interfejsu przeglądarki. Pomimo, że znajduje się ona w fazie testów, to działa ona na tyle stabilnie, że z powodzeniem można ją zainstalować na swoim komputerze, w celu zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami. Opera One jest dostępna do pobrania od dzisiaj na głównej stronie Opery.

