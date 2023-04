Opera dodaje darmową usługę VPN na system iOS. Użytkownicy mogą teraz bezpiecznie przeglądać sieć

Usługa VPN (ang. virtual private network - wirtualna sieć prywatna) to szyfrowany tunel, który umożliwia bezpieczny i prywatny dostęp do Internetu. Uruchomienie usługi VPN szyfruje dane, zanim usługodawca internetowy lub dostawca sieci Wi-Fi to zauważy. Wszystkie wykonane działania trafiają do sieci VPN, następnie z serwera VPN do miejsca docelowego w Internecie. Oznacza to, że odbiorca łączy wszystkie dane z serwerem VPN i z jego lokalizacja, dzięki czemu nie wie, gdzie faktycznie znajduje się urządzenie nawiązujące kontakt z siecią.

Opera rozszerza swoją bezpłatną usługę VPN na platformę iOS. Pozwoli to użytkownikom iPhone'ów na korzystanie z bezpiecznego połączenia z siecią.

Opera ogłosiła na swoim blogu, że rozszerza swoją bezpłatną usługę VPN na platformę iOS. Niektórzy użytkownicy iPhone'ów już mogą z tego korzystać, natomiast pełne wdrożenie ma się zakończyć w ciągu najbliższych tygodni. VPN Opery obejmuje przeglądarkę i nie wymaga żadnej rejestracji, subskrypcji, zakładania konta ani instalowania dodatkowych rozszerzeń. Aby skorzystać z VPN Opery, użytkownicy muszą jedynie przełączyć przycisk w menu głównym, po czym będą mogli zobaczyć lub zmienić swoją lokalizację. Opera zapewnia szyfrowanie ruchu VPN, a adres IP pozostaje prywatny. VPN Opery nie gromadzi żadnych danych osobowych ani informacji związanych z historią przeglądania czy adresem sieciowym, co gwarantuje pełną anonimowość użytkowników. Opera od teraz oferuje darmową wbudowaną sieć VPN na wszystkich głównych systemach operacyjnych, w tym na Mac, Windows, Linux, Android i iOS.

Przeglądarka Opera na iOS otrzymuje również kilka dodatkowych aktualizacji. Funkcja zakładek pozwala użytkownikom lepiej zorganizować swoje życie online, a w połączeniu z szybkim wybieraniem zapewniają natychmiastowy dostęp do tego, co najważniejsze. Dla fanów piłki nożnej na stronie głównej przeglądarki dostępna jest nowa funkcja Live Scores. Tablica wyników będzie wyświetlać mecze dnia – niezależnie od tego, czy są w toku, czy już minęły końcowe gwizdki – dzięki czemu wyniki na żywo pomogą być zawsze na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami na całym świecie.

