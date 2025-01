OnePlus V Fold - tak prezentuje się nadchodzący składany smartfon z najwyższej półki. Poznaliśmy także specyfikację

Choć niebawem Samsung zaprezentuje już piątą generację swoich składanych smartfonów, to jednak niektóre marki dopiero szykują się do pokazania swojego pierwszego urządzenia w tym stylu. Od jakiegoś czasu powszechnie wiadomo, że nad swoim "składakiem" pracuje także OnePlus. Do tej pory nie wiedzieliśmy nic na jego temat, jednak milczenie przerywa właśnie serwis Smartprix, który opublikował nieoficjalne rendery urządzenia o nazwie V Fold.

Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju połączeniem OnePlusa 11 i Samsunga Galaxy Z Fold4. Całość ma być zasilana przez niezapowiedzianą jeszcze platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2.

Jeszcze niedawno w sieci pojawiały się spekulacje, jakoby nowy smartfon OnePlusa był tylko rebrandowanym OPPO Find N2, aczkolwiek widoczne grafiki zdają im się zaprzeczać. Jeśli chodzi o design urządzenia, mamy tu do czynienia ze swego rodzaju połączeniem OnePlusa 11 i Samsunga Galaxy Z Fold4. Warto zwrócić uwagę na wykończenie ze sztucznej skóry oraz na dużą wyspę na potrójny aparat z brandingiem Hasselblad. W skład tego zestawu wchodzi główna jednostka 50 MP (IMX 890), obiektyw szerokokątny i obiektyw peryskopowy. Źródło nie zdradza dokładnych przekątnych obu ekranów, choć chyba można liczyć, że będą to panele AMOLED LTPO 120 Hz.

OnePlus V Fold ma posiadać także czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, tzw. slider alert, dwa aparaty 32 MP do selfie i wideorozmów (po jednym dla każdego ekranu), potrójny głośnik, a także baterię 4800 mAh wspierającą przewodowe ładowanie o mocy 100 W. Całość ma być zasilana przez niezapowiedzianą jeszcze platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Pozostałe elementy specyfikacji pozostają jeszcze nieznane. Nie wiemy też, kiedy dokładnie zadebiutuje smartfon, ani w jakiej cenie. W ciągu najbliższych tygodni możemy jednak doczekać się kolejnych przecieków lub nawet oficjalnej zapowiedzi, dlatego trzeba cierpliwie czekać na kolejne informacje.

