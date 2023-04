Test smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – intrygujący model ze sprawdzonym procesorem i aparatem 108 MP

Niespełna 8 lat temu, gdy OnePlus znany był wyłącznie z niszowych flagowców, na rynku pojawił się wyczekiwany przez wielu średniobudżetowy model oznaczony literką X. Jak się jednak okazało, ówczesny romans tej marki ze średnim segmentem cenowym nie był do końca udany, bowiem omawiany smartfon miał sporo braków, a przy okazji musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją. OnePlus przez kilka kolejnych lat nadal skupiał się więc na wydawaniu ledwie dwóch topowych modeli rocznie i wydawało się, że więcej w miarę tanich urządzeń już nie ujrzymy. Nic jednak bardziej mylnego. Chińska marka od niedawna ponownie próbuje walczyć w średnim segmencie za sprawą smartfonów z serii Nord. Czy skutecznie? Cóż, trafiają się lepsze i gorsze modele, ale generalnie tragedii nie ma. Sprawdźmy więc, czy najświeższy OnePlus Nord CE 3 Lite 5G poprawia renomę tej średniobudżetowej linii.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Trzeba przyznać, że OnePlus Nord CE 3 Lite 5G otrzymał dosyć mało chwytliwe oznaczenie. No bo skoro "Lite", to gdzie jest pełna wersja CE 3? Na to pytanie producent raczej nie może nam teraz udzielić informacji, jednak nie skupiajmy się na mało ważnych rzeczach. Co najważniejsze, na papierze mamy do czynienia ze średniobudżetowym urządzeniem, które powinno zachęcić do siebie nie tylko przyzwoitą specyfikacją, lecz również przyciągającym oko designem. Jak jednak wiemy, w segmencie cenowym od 1000 do 2000 zł jest całkiem spora konkurencja, dlatego nowy Nord CE 3 Lite z miejsca będzie miał trudne zadanie w walce o klienta. Sprawdźmy więc, co sam model ma nam do zaoferowania.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G wyróżnia się m.in. układem Qualcomm Snapdragon 695, 6,72-calowym ekranem IPS LCD Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, a także potrójnym aparatem z głównym obiektywem 108 MP. Co więcej, smartfon wyposażono w 8 GB RAM, baterię 5000 mAh z ładowaniem 67 W oraz klasyczny port mini-jack 3,5 mm. Czyżbyśmy więc mieli do czynienia ze średniakiem idealnym? Czas to sprawdzić.

Jak widać poniżej, opisywane urządzenie zostało wyposażone w popularny układ Qualcomm Snapdragon 695 z obsługą sieci 5G. SoC współpracuje z grafiką Adreno 619, 8 GB pamięci RAM LPDDR4X (z możliwością wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe wirtualne 8 GB) oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Smartfon otrzymał stosunkowo duży, 6,72-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli (120 Hz). Na pokładzie znalazł się także zestaw trzech tylnych aparatów 108 + 2 + 2 MP, przednia kamerka 16 MP, a także bateria 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W SuperVOOC. Ponadto nowy Nord oferuje m.in. czytnik linii papilarnych w bocznej ramce, gniazdo USB-C czy klasycznego mini-jacka 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z najnowszą nakładką OxygenOS 13.1.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Motorola Edge 30 Neo OnePlus Nord 2T Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 695 Mediatek Dimensity 1300 Procesor graficzny Adreno 619 Adreno 619 Mali-G77 MC9 System, nakładka Android 13, OxygenOS 13.1 Android 13, MyUX (domyślnie Android 12) Android 13, OxygenOS 13 (domyślnie Android 12) Pamięć RAM 8 GB 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB 128 GB Obsługa kart microSD tak, do 1 TB - - DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, USB-C 2.0 5G, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,72", IPS LCD, 2400 x 1080 px (20:9), 120 Hz 6,28", pOLED, 2400 x 1080 px (20:9), 120 Hz 6,43", AMOLED, 2400 x 1080 px (20:9), 90 Hz Kamera tylna 108 + 2 + 2 MP 64 + 13 MP 50 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 32 MP 32 MP Klasa odporności - - - Akumulator 5000 mAh, 67 W 4020 mAh, 68 W (bezprzewodowo 5 W) 4500 mAh, 80 W Wymiary i waga 166 x 76 x 8,3 mm, 195 g 153 x 71 x 7,8 mm, 155 g 159 x 72 x 8,2 mm, 190 g Aktualna cena 1599 zł od ok. 1550 zł od ok. 1800 zł

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G został wyceniony na 1599 zł, co oznacza, że z miejsca staje się on naturalnym rywalem dla wspomnianych w tabelce smartfonów Motorola Edge 30 Neo czy OnePlus Nord 2T. To także naturalny konkurent dla innych urządzeń z procesorem Qualcomm Snapdragon 695, których przecież wcale nie jest mało na rynku. Sucha specyfikacja nie zdradzi jednak wszystkiego o samym smartfonie. Na kolejnych stronach niniejszego artykułu dowiecie się więc, jak konkretnie wypada nowy OnePlus na tle innych modeli. Najwyższy czas dokładnie przyjrzeć mu się z każdej strony.