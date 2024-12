NVIDIA Rubin - trwają już prace nad następcą architektury Blackwell. Nowa generacja wykorzysta pamięci HBM4

Choć na rynku nie zadebiutowały jeszcze akceleratory AI z generacji Blackwell, to firma NVIDIA ma plany sięgające daleko w przyszłość. Część z nich dotyczy układów graficznych Rubin. Wzmianka o nich pojawiła się w trakcie wystąpienia dyrektora generalnego NVIDII, Jensena Huanga, na startujących na Tajwanie targach Computex 2024. Choć brak na razie bliższych szczegółów dotyczących tych układów, to wiemy, że wykorzystają one pamięci najnowszej generacji.

Akceleratory graficzne NVIDII z generacji Rubin wykorzystają najbardziej zaawansowane pamięci HBM4. Debiutu układów należy spodziewać się w 2026 roku, a ich znacząco odświeżonej wersji rok później.

Układy Rubin mają być bezpośrednim następcą generacji Blackwell. To oznacza, że na ich debiut jeszcze trochę poczekamy. Do masowej produkcji mogłyby ponoć wejść pod koniec 2025 roku i formalnie pojawić się na rynku na początku 2026 roku. Rzecz w tym, że podstawowa generacja akceleratorów Rubin ma zostać wyposażona w stosy 8-Hi HBM4. Masowa produkcja tego typu pamięci jest aktualnie spodziewana dopiero w 2026 roku, zatem niewykluczone, że na układy Rubin poczekamy nieco dłużej (być może do drugiej połowy wspomnianego roku).

Co ciekawe, NVIDIA wspomniała także o generacji Rubin Ultra, która nadejdzie rok po debiucie bazowych wariantów akceleratorów, czyli prawdopodobnie w 2027 roku. W tym przypadku mają zostać wykorzystane stosy 12-Hi HBM4, czyli jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie pamięć. Na tę chwilę wszelkie spekulacje dotyczące wydajności nadchodzących generacji są stanowczo przedwczesne, jednak można spodziewać się w tej kwestii znaczącego postępu. Warto odnotować, że NVIDIA zapowiedziała także procesory Vera, które wraz z układami Rubin stworzą w przyszłości superchipy będące następcami rozwiązań typu Grace Hopper.

