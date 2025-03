NVIDIA zmienia cykl wydawania układów graficznych. Nadchodzi lawina nowych modeli, które będą się ukazywać co roku

Nadchodzą bardzo duże zmiany w działalności firmy NVIDIA. Do tej pory przedsiębiorstwo opracowywało i wydawało nową architekturę, na której oparte były układy graficzne, średnio raz na dwa lata. Czasy się jednak zmieniły, gdyż w związku z rozwojem sztucznej inteligencji firma w ciągu kwartału zarobiła kilkanaście miliardów dolarów. Gwałtowny wzrost popytu spowodował, że NVIDIA będzie wprowadzać nowe chipy w każdym roku — i to nie tylko te, które mają za zadanie obsługiwać AI.

Prezes NVIDII ogłosił, że przedsiębiorstwo zmieniło swój cykl wydawniczy nowych układów graficznych. Od teraz będą się one pojawiać każdego roku, a nie jak dotychczas, czyli średnio co dwa lata.

Nowych informacji mogliśmy się dowiedzieć przy okazji omawiania wyników finansowych firmy NVIDIA za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025. To właśnie wtedy prezes przedsiębiorstwa, Jensen Huang, stwierdził: "Mogę ogłosić, że po Blackwell nadchodzi kolejny chip. Wkraczamy w coroczny rytm". Dalej odniósł się do tego, że nie chodzi tu tylko o jeden segment technologii, wszak padły słowa: "Nowe CPU, nowe GPU, nowe karty sieciowe (NIC), nowe switche... nadchodzi lawina chipów". Wszystkie nowe chipy NVDII będą dostosowane do zapowiedzianego cyklu, więc z nowościami będziemy się spotykać w każdym roku.

W 2022 roku została wprowadzona architektura Hopper, dwa lata później Blackwell, a w przyszłym roku możemy się spodziewać nowej o nazwie Rubin (wiadomo, że pojawi się wtedy procesor graficzny R100 AI GPU). Produkcja u NVIDII znacząco przyspieszy i z pewnością nie będzie wnosiła tak dużych zmian, jak do tej pory, ale aktualne działania są po prostu dostosowaniem się do rynku. Wiadomo także, że kolejne układy do obsługi AI będą ze sobą całkowicie kompatybilne i pozwolą na uruchomienie tego samego oprogramowania, więc właściciele centrów danych będą w stanie łatwo zastępować dotychczasowe chipy nowymi modelami. Podjęte przez NVIDIĘ kroki na pewno wpłyną na całą branżę i spowodują w niej wiele zmian, na które nie będzie trzeba zbyt długo czekać.

