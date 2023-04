NVIDIA planowała wydanie układu GeForce RTX 3060 z pełną wersją rdzenia GA106. Poznaliśmy szczegóły karty

Coraz więcej wskazuje na to, że NVIDIA przez długi czas nie mogła zdecydować się na ostateczną specyfikację karty graficznej GeForce RTX 3060. Jeszcze niedawno informowaliśmy Was o tajemniczych wersjach tego modelu, które rzekomo powstały już w 2021 roku i zostały wyposażone w 3840 jednostek CUDA. Jak się okazuje, konkretne dowody na istnienie tych kart pojawiły się dopiero teraz. Co wiemy o nigdy niewydanym wariancie popularnego GeForce'a?

Mamy idealny dowód na to, że nie wszystkie specyfikacje przewijające się przez sieć są zwykłymi plotkami. Poniżej widoczne są dane karty RTX 3060 z 3840 jednostkami CUDA. Całość jest konstrukcją firmy MSI i bazuje na pełnej wersji rdzenia GA106. Układ współpracuje z 12 GB pamięci VRAM GDDR6 o taktowaniu 15 Gbps, a więc tu nic nie zmieniło się względem ostatecznej wersji karty. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zegar bazowy jednostki jest znacznie wyższy względem zwykłego RTX-a 3060 (1627 MHz vs. 1320 MHz). Taktowanie w trybie Boost jest zaś ustawione na 1875 MHz (standardowy RTX 3060 rozpędza się 1777 MHz).

RTX 3060 8 GB RTX 3060 12 GB RTX 3060 "SUPER" Rdzeń GA106-302-A1 GA106-300-A1 GA106-400-A1 Jednostki CUDA 3584 3584 3840 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 15 Gbps 12 GB GDDR6 15 Gbps 12 GB GDDR6 15 Gbps Przepustowość 240 GB/s 360 GB/s 360 GB/s

Omawiany właśnie GeForce RTX 3060 "SUPER" raczej nie ujrzy już światła dziennego. Warto zwrócić uwagę, że BIOS tej karty graficznej powstał 16 grudnia 2020 roku, a więc jeszcze przed debiutem ostatecznej wersji RTX-a 3060. Mamy więc potwierdzenie, że model z pełnym rdzeniem GA106 był tylko prototypem. Aktualnie NVIDIA skupia się raczej na wydaniu kart GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 4060, które wedle niedawnych przecieków mają zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Mimo nowej architektury nie spodziewamy się jednak wielkiego wzrostu wydajności.

Źródło: @inatural_log, VideoCardz