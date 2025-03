NVIDIA GeForce - wydano sterownik hotfix, który naprawia problemy z mikroprzycięciami obrazu podczas używania V-sync

Proces przygotowania sterowników do kart graficznych, które będą pracowały bezbłędnie na każdej konfiguracji sprzętowej, jest niezwykle skomplikowany. Zrozumiałe jest zatem, że czasami pojawiają się wersje obarczone jakimiś problemami. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia ostatnio w przypadku sterowników NVIDII. Jak deklaruje amerykańska firma, wersja 551.46 hotfix rozwiązuje dwa najpoważniejsze problemy, z którymi musieli borykać się niektórzy użytkownicy.

Sterowniki hotfix 551.46 mają rozwiązać problemy z widocznymi przycięciami obrazu w grach podczas używania synchronizacji pionowej. Powody do zadowolenia powinny mieć także osoby, które doświadczały przycięć obrazu podczas korzystania z przeglądarki.

Sterowniki hotfix w wersji 551.46 można już pobrać ze strony NVIDII. Od pewnego czasu osobiście doświadczałem problemu z przycięciami obrazu w grach po aktywowaniu synchronizacji pionowej. Oficjalny wpis NVIDII z listą naprawionych błędów nieco upraszcza sprawę, ponieważ wspomniane mikroprzycięcia nie były nimi w sensie dosłownym. Chodziło tu raczej o to, że podczas rozgrywki z włączoną synchronizacją pionową, po przejściu na ekran mapy lub ekwipunku albo po ekranie wczytywania gry, FPS-y potrafiły zablokować się na zbyt niskiej wartości względem częstotliwości odświeżania monitora. W rezultacie ze stabilnych 60 FPS-ów, robiło się nagle stabilne 58 czy 54 FPS-y, co oczywiście skutkowało brakiem odpowiedniej płynności obrazu. Wszystko wracało do normy zazwyczaj po kolejnym ekranie ładowania, przełączeniu na chwilę na inne okno lub wyłączeniu i ponownym włączeniu V-sync.

Omawiany problem dotyczył co najmniej kilku wersji sterowników wstecz, choć naturalnie nie u każdego występował. Zróżnicowana była także częstotliwość jego występowania. U mnie udało się go całkowicie rozwiązać za sprawą instalacji sterownika w wersji 537.42 (wypuszczonego przy okazji premiery dodatku do Cyberpunka 2077). Oczywiście użycie przestarzałych sterowników nie jest rozwiązaniem, które sprawdzi się w dłuższej perspektywie czasowej. Na rynku będą pojawiały się nieustannie nowe gry z obsługą technik NVIDII, w których starsze sterowniki w najlepszym wypadku zaoferują niższą wydajność, a w najgorszym problemy z grafiką. Dlatego cieszy, że NVIDIA prawdopodobnie uporała się wreszcie z tą kwestią. Sterownik hotfix powinien rozwiązać też problem z przycięciami obrazu pojawiającymi się podczas przewijania stron w przeglądarkach internetowych na niektórych konfiguracjach sprzętowych. Ponadto usuwa błąd związany z przycięciami obrazu w Red Dead Redemption 2 na laptopach Advanced Optimus oraz poprawia stabilność w grze Immortals of Aveum.

Źródło: NVIDIA