NVIDIA GeForce RTX 5080 ma być pierwszą kartą graficzną z rodziny Blackwell. Zaskakujące doniesienia uznanego informatora

Od premiery pierwszych modeli z serii Ada Lovelace minęło już sporo czasu, dlatego nic dziwnego, że wiele osób wstrzymuje się z zakupem układów z obecnej generacji. Według różnych przecieków już za kilka miesięcy w sklepach mogą wylądować pierwsze karty graficzne NVIDIA Blackwell z serii RTX 50. Można spodziewać się znacznie wyższej wydajności oraz szeregu nowych rozwiązań, ale jak konkretnie prezentują się plany producenta?

Okazuje się, że to jednak GeForce RTX 5080 będzie pierwszym modelem z nowej serii kart graficznych. To spore zaskoczenie, ponieważ dotychczas wszystko wskazywało na to, że NVIDIA rozpocznie nadchodzącą generację od topowego RTX-a 5090.

Jeszcze niedawno wszystkie przecieki wskazywały na to, że Zieloni rozpoczną nową generację z wysokiego C, czyli w pierwszej kolejności wydadzą flagowego GeForce'a RTX 5090. Jak się jednak okazuje, producent najwidoczniej ma nieco inne plany. Wczoraj serwis TechPowerUp opublikował newsa, z którego wynikało, że w tym roku zadebiutuje wyłącznie topowy model, a inne karty RTX 50 pojawią się dopiero w 2025 roku. Wpis ten skomentował w serwisie X (Twitter) uznany informator @kopite7kimi, który uważa, że to jednak GeForce RTX 5080 będzie pierwszym modelem z nowej serii.

It's not ture. RTX 5080 should be released first. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 7, 2024

Trzeba przyznać, że w świetle ostatnich przecieków taki komentarz brzmi dosyć zaskakująco, jednak @kopite7kimi w przeszłości już nie raz zasłynął ze sprawdzonych informacji. Póki co nie wiadomo zbyt wiele na temat specyfikacji nadchodzących kart NVIDIA Blackwell. Oczekuje się, że GeForce RTX 5080 będzie opierać się na rdzeniu GB203 z 96 jednostkami SM i pamięciach GDDR7 z magistralą 256-bit. Flagowy GeForce RTX 5090 ma otrzymać rdzeń GB202 ze 192 jednostkami SM oraz pamięć GDDR7 512-bit.

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi