MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X - zbliża się premiera nowego wariantu znanej serii kart graficznych Ventus 3X

Na rynku jest tyle modeli kart graficznych, że w zasadzie każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. Czasami producenci wprowadzają też inne warianty kart będących w sprzedaży od dłuższego czasu. Tak jest w przypadku najnowszej propozycji firmy MSI. GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X to w praktyce dobrze znana miłośnikom sprzętu konstrukcja Ventus 3X, ale utrzymana w zupełnie odmiennej kolorystyce. Na pewno znajdzie ona swoich zwolenników.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X to w praktyce dobrze znany model Ventus 3X, ale utrzymany w odmiennej, brązowo-czarnej kolorystyce. Nowa karta jest też nieco lżejsza i cieńsza.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X cechuje się identyczną specyfikacją, jak analogiczny model Ventus 3X. Można zatem liczyć na 16 GB pamięci GDDR6X, opartej na szynie 256-bitowej. Karta oferuje 8448 rdzeni CUDA. Częstotliwość taktowania układu sięga wartości 2640 MHz w trybie Boost i 2655 MHz w trybie Extreme Performance. Użytkownicy mogą skorzystać z trzech złącz DisplayPort 1.4a i jednego gniazda HDMI 2.1a. Całość jest zasilana za pośrednictwem konektora 16-pin. Zalecana przez producenta moc zasilacza wynosi 700 W.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X Rdzenie CUDA 8448 8448 Taktowanie Boost 2640 MHz 2640 MHz Taktowanie Extreme Performance 2655 MHz 2655 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit Przepustowość pamięci 21 Gb/s 21 Gb/s Złącza 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 2.1a 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 2.1a Złącze zasilania 1 x 16-pin 1 x 16-pin Pobór mocy 285 W 285 W Zalecana moc zasilacza 700 W 700 W Wymiary 308 x 120 x 43 mm 308 x 120 x 50 mm Waga 838 g 1107 g

Producent nie wprowadził żadnych znaczących zmian do systemu chłodzenia. To oznacza obecność trzech wentylatorów TORX FAN 4.0, które powinny być w stanie skutecznie schłodzić całą konstrukcję. Shadow 3X ma jednak nieco mniejszą wagę (838 g) i jest nieznacznie cieńszy (308 x 120 x 43 mm). Zasadniczą różnicą jest kolor karty. Ventus 3X utrzymany jest w barwach stalowo-czarnych. Tutaj producent zdecydował się zaś na stylistykę brązowo-czarną. Nowy wariant karty trafi zapewne do odbiorców, dla których ważne jest odpowiednie dopasowanie do siebie koloru poszczególnych komponentów. W pakiecie znajdzie się przejściówka zasilająca oraz wspornik. Nie wiemy na razie, czy karta trafi do sprzedaży na wszystkich rynkach. Jej cena powinna być jednak zbliżona do modelu Ventus 3X.

