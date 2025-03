Weibu GP10 - nadchodzi pierwszy handheld z układem Intel Lunar Lake. Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej generacji

Oficjalna prezentacja układów Intela z nadchodzącej generacji Lunar Lake ma sporą szansę odbyć się szybciej, niż mogło nam się wydawać. Wszystko za sprawą nowego handhelda od firmy Weibu, który już niebawem (na targach Computex) zostanie pokazany na żywo. Na jego pokładzie znajdzie się właśnie chip z omawianej rodziny Intela, więc będziemy mieć do czynienia z jednym z pierwszych urządzeń, które skorzysta z mocy nowych układów.

Na targach Computex zostanie przedstawiony pierwszy handheld, na którego pokładzie znajdzie się układ Intela z linii Lunar Lake. Wskazuje to, że premiera wspomnianej generacji może się odbyć szybciej, niż zakładano.

Za omawianą nowość odpowiada chińska firma Weibu Information Inc., która w swoim kraju jest znana z produkcji tabletów (również tych 2w1), a także płyt głównych. Handheld o oznaczeniu GP10 będzie więc prawdopodobnie debiutem przedsiębiorstwa w tym segmencie i zostanie on oficjalnie zaprezentowany na targach Computex, które odbędą się w Taipei w dniach od 4 do 7 czerwca 2024 roku. Pod względem konstrukcji przypomina on trochę model OneXPlayer X1, który korzysta z procesora Intela z rodziny Meteor Lake. Nie wiadomo jednak, czy widoczne kontrolery będą wyciągane, choć byłaby to dobra decyzja ze strony Weibu. Tym razem mamy do czynienia z układem Intela z generacji Lunar Lake, której oficjalnie nie ma jeszcze na rynku. Urządzenie skorzysta z maksymalnie 64 GB pamięci RAM oraz 2 TB nośnika danych na złączu M.2 (2280).

Weibu GP10 Procesor Intel Lunar Lake Układ graficzny Brak informacji Pamięć RAM 16/32/64 GB LPDDR5x Nośnik danych Do 2 TB (M.2 2280) Wyświetlacz 10,95" 1920 x 1080 px, 120 Hz Łączność Wi-Fi 5/Wi-Fi 6E Porty, złącza i sloty USB 4.0 typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Akumulator Brak informacji Wymiary i waga Brak informacji

W kwestii wyświetlacza firma postanowiła pozostać przy rozdzielczości Full HD, co wydaje się przemyślaną decyzją. 10,95-calowy panel będzie odświeżany z częstotliwością 120 herców. Na tę chwilę wielu informacji jeszcze nie podano, natomiast można się odnieść do rodziny Lunar Lake. Jej głównym celem jest osiągnięcie jak najlepszej efektywności energetycznej. Układy będą pobierały niewiele mocy, a przy tym mają zapewnić wystarczającą wydajność. Chipy mają dość ciekawą konstrukcję, gdyż pamięć RAM jest z nimi zintegrowana, więc w tym aspekcie nie ma możliwości ewentualnej rozbudowy. Nowość ma być także w dużym stopniu nastawiona na obliczenia związane z AI, na co wskazuje udoskonalony układ NPU, który oferuje kilkukrotnie lepszą wydajność od obecnych modeli. Zapewne nie będziemy musieli długo czekać na szczegółowe informacje, więc teraz pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość.

Intel Meteor Lake Intel Lunar Lake Architektura P-Core: Redwood Cove

E-Core / LP E-Core: Crestmont

iGPU: Xe-LPG (częściowo Alchemist) P-Core: Lion Cove

LP E-Core: Skymont

iGPU: Xe2-LPG (Battlemage) Proces technologiczny Intel 4 (7 nm EUV) - Compute Tile

TSMC N5 - GPU Tile TSMC N3B - cały projekt Liczba rdzeni / wątków Do 16C/22T 8C/8T Konfiguracja rdzeni 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core 4 P-Core + 4 LP E-Core Intel Hyper-Threading Tylko dla rdzeni P-Core Brak Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5X 8533 MHz (zunifikowany RAM) Układ iGPU Intel ARC Graphics / do 8 Xe-Core Do 8 Xe2-Core nowej generacji cTDP 15-28 W (oprócz Core Ultra 9)

45 W (Core Ultra 9) 17-30 W

Źródło: Computex, PCWorld