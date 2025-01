AOKZOE A2 Ultra - nowy handheld do gier z układem Intel Core Ultra 7 155H. Nadchodzi poważny rywal dla MSI Claw

Rynek handheldów z roku na rok staje się coraz większy, a w dużej mierze przykładają do tego rękę chińscy producenci. Jednym z nich, który działa w tej branży od jakiegoś czasu, jest firma AOKZOE. Nowo zaprezentowanym sprzętem jest tytułowy A2 Ultra. Wariant ten oferuje niemalże tę samą specyfikację, co dotychczasowy model bez dopisku Ultra, jednak wyróżnia go układ Intela z serii Meteor Lake-H. Możemy liczyć także na 64 GB pamięci RAM i wytrzymałe gałki analogowe.

Producenci handheldów coraz chętniej sięgają po nowe układy od firmy Intel, czego efektem jest kolejny model, który wyposażono w procesor z linii Meteor Lake-H. AOKZOE A2 Ultra jest naprawdę dobrze wyposażonym sprzętem, który po oficjalnym debiucie będzie mógł konkurować z MSI Claw.

Tak jak wspomniano we wstępie, spora część cech urządzenia pozostała taka sama. Mamy więc do czynienia z identyczną konstrukcją, którą wyposażono w 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD. Do tego możemy liczyć na całkiem pojemne ogniwo akumulatora, który na dodatek wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W. Model oferuje nam kilka portów USB, jedno gniazdo słuchawkowe, a także slot na karty pamięci microSD. Pomniejsze zmiany, które z pewnością pozytywnie wpłyną na ostateczny produkt, dotyczą zaktualizowanych modułów łączności bezprzewodowej — Bluetooth 5.4, a także Wi-Fi 7.

AOKZOE A2 Ultra Procesor Intel Core Ultra 7 155H

Intel Meteor Lake / Intel 4 + TSMC N5

16C/22T (6P/8E/2LPE)

P-Core: 1,4 - 4,8 GHz

E-Core: 0,9 - 3,8 GHz

LPE-Core: 0,7 - 2,5 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics / 8 Xe-Core / Xe-LPG Układ NPU Tak (1,4 GHz) Pamięć RAM 32 / 64 GB LPDDR5X (7467 MHz) Nośnik danych M.2 SSD PCIe 4.0 (2280) Wyświetlacz 7" 1920 x 1080 px Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Złącza, porty i sloty 1 x USB typu A

2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Akumulator 12 600 mAh (48,5 Wh) / 65 W Czas pracy Do 3 godzin Wymiary i waga 265 x 105 x 22 mm / 666 g System operacyjny Microsoft Windows 11 Dodatkowe informacje, Aktywny system chłodzenia, gałki analogowe i spusty oparte o czujniki z efektem Halla, podświetlenie RGB pod drążkami

Za wydajność urządzenia tym razem nie będzie odpowiadał układ od AMD (poprzednio AMD Ryzen 7 7840U), a jednostka Intel Core Ultra 7 155H, a więc ta sama, która znalazła się w obecnym już na rynku handheldzie MSI Claw. Oprócz tego możemy liczyć na nawet 64 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także nośnik danych, który zostanie umieszczony na złączu M.2 (nie podano pojemności, natomiast można się spodziewać 2 TB wariantu). Trzeba także wspomnieć o tym, że gałki analogowe oparto o czujniki z efektem Halla, więc o ich awarię nie musimy się martwić — tak samo wygląda sytuacja w przypadku przycisków spustowych. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, jaka będzie ostateczna cena, ani kiedy dokładnie możemy oczekiwać globalnego wkroczenia do sprzedaży — choć powinno to nastąpić już wkrótce.

Źródło: AOKZOE