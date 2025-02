OneXPlayer X1 - handheld 3w1 z układem Intel Core Ultra 7 155H i 64 GB RAM. Oficjalne ceny, data premiery i specyfikacja

Już za chwilę swój debiut w serwisie Indiegogo będzie mieć zapowiadany jakiś czas temu handheld do gier, który zasadniczo jest urządzeniem 3w1. Oprócz pierwszej z wymienionych cech może stać się także pełnoprawnym laptopem oraz tabletem. Na dodatek do wyboru otrzymamy dwa procesory Intela z nowej rodziny Meteor Lake-H, a sam sprzęt będziemy w stanie zakupić ze stacją eGPU o nazwie OneXGPU, w której znalazł się układ AMD Radeon RX 7600M XT.

W serwisie Indiegogo niebawem wystartuje zbiórka, która będzie miała na celu sfinansowanie handhelda OneXPlayer X1. Tuż przed nią poznaliśmy oficjalną specyfikację i ceny urządzenia.

OneXPlayer X1 wyróżnia się przede wszystkim swoją funkcjonalnością, która została nieco przybliżona we wstępie. Oprócz samej zmiany w tablet urządzenie może przybrać postać laptopa poprzez dołączenie dodatkowej klawiatury z touchpadem. Bez problemu przekształcimy je także w handheld do gier dzięki dwóm odpinanym kontrolerom. O wydajność nie powinniśmy się martwić, ponieważ do wyboru mamy nowe procesory Intela z rodziny Meteor Lake-H, a dokładniej Intel Core Ultra 5 125H i Ultra 7 155H. Najwydajniejsza konfiguracja będzie obejmować aż 64 GB pamięci RAM LPDDR5X, a także maksymalnie 4 TB nośnik SSD (M.2 2280).

OneXPlayer X1 Procesor Intel Core Ultra 5 125H

14C/18T: 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 1,2 - 4,5 GHz

E-Core: 700 MHz - 3,6 GHz

LP E-Core: 700 MHz - 2,5 GHz



Intel Core Ultra 7 155H

16C/22T: 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 1,4 - 4,8 GHz

E-Core: 900 MHz - 3,8 GHz

LP E-Core: 700 MHz - 2,5 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics (2,20 GHz)

7 Xe-Core, 896 SP (Core Ultra 5)



Intel ARC Graphics (2,25 GHz)

8 Xe-Core, 1024 SP (Core Ultra 7) NPU Intel AI Boost (1,4 GHz) Pamięć RAM 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X (7467 MHz) Nośnik danych 1 / 2 / 4 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Wyświetlacz 10,95" LTPS 2560 x 1600 px (16:10)

120 Hz, 540 nitów, 138% sRGB, 100% DCI-P3 Złącza, porty i sloty 1 x OCuLink

2 x USB4 typu C

1 x USB 3.2 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty pamięci microSD Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator 65,02 Wh Głośniki 2 x 1 W Wymiary i waga (urządzenie) 252 x 163 x 13 mm / 789 g System Microsoft Windows 11 Start zbiórki na Indiegogo 24 stycznia 2024 roku Ceny Intel Core Ultra 5 125H / 16 GB / 1 TB - 859 dolarów

Intel Core Ultra 5 125H / 16 GB / 1 TB + OneXGPU - 1509 dolarów

Intel Core Ultra 7 155H / 32 GB / 1 TB - 999 dolarów

Intel Core Ultra 7 155H / 32 GB / 1 TB + OneXGPU - 1649 dolarów

Intel Core Ultra 7 155H / 32 GB / 2 TB - 1069 dolarów

Intel Core Ultra 7 155H / 32 GB / 2 TB + OneXGPU - 1719 dolarów

Intel Core Ultra 7 155H / 64 GB / 4 TB - 1399 dolarów

Intel Core Ultra 7 155H / 64 GB / 4 TB + OneXGPU - 2049 dolarów

Ekran urządzenia może się pochwalić wysoką rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli, a także całkiem przyzwoitą jasnością maksymalną, która wynosi 540 nitów. Na pokładzie znajdziemy moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, a akumulator to ogniwo o pojemności 65,02 Wh. Warto jeszcze raz wspomnieć, że sprzęt może skorzystać z interfejsu OCuLink, dzięki czemu będziemy w stanie podłączyć go do zewnętrznego układ graficznego. W wariantach zakupowych otrzymamy możliwość kupna zestawu, w skład którego wejdzie stacja OneXGPU. Zbiórka w serwisie Indiegogo rozpocznie się 24 stycznia 2024 roku, a cena za najtańszą wersję wyniesie 859 dolarów, a więc około 3490 zł. Nie jest więc najtaniej, natomiast mówimy tu o urządzeniu, które z powodzeniem może zastąpić nasz domowy komputer, a przy tym sprawdzi się w podróży.

