OneXPlayer X1 - handheld 3w1 z pierwszymi testami wydajności. Wykorzystano również eGPU z układem AMD Radeon RX 7600M XT

Jeszcze w grudniu 2023 roku firma One-Netbook zaprezentowała nowe urządzenie, które będzie w stanie pełnić funkcję trzech różnych sprzętów - handhelda do gier, tabletu lub laptopa. Tytułowy OneXPlayer X1 będzie wyposażony w układ z rodziny Intel Meteor Lake-H, a na dodatek będzie mógł skorzystać z zewnętrznych układów graficznych poprzez port OCuLink. Pierwsze testy obu konfiguracji pojawiły się właśnie w internecie. Pod względem wydajności jest dość przyzwoicie.

OneXPlayer X1 szykuje się do swojej premiery w serwisie Indiegogo, a tymczasem producent udostępnił materiały wideo, które ukazują wydajność tego urządzenia 3w1. Niebawem na rynek wkroczy ciekawa alternatywa dla Lenovo Legion Go i ASUS-a ROG Ally.

W ramach przypomnienia: OneXPlayer X1 to urządzenie, które ma bardzo ciekawą konstrukcję, albowiem możemy z niego korzystać jak ze zwykłego tabletu z ekranem o przekątnej 10,95 cala, rozdzielczością 2,5K oraz 120-hercowym odświeżaniem. Pierwsze podobieństwo do Lenovo Legion Go to odłączane kontrolery, których niestety jeszcze nie zaprezentowano - natomiast w takiej konfiguracji mamy do czynienia z handheldem do gier. Ostatnią opcją jest podłączenie fizycznej dedykowanej klawiatury, dzięki czemu sprzęt staje się niewielkim laptopem. Na pokładzie znajdzie się wspomniany układ Intela, którym prawdopodobnie będzie Intel Core Ultra 7 155H. Jest to nowa jednostka, której testy na PurePC znajdziemy pod tym adresem.

Pierwsze testy producenta pokazują, że konfiguracja składająca się z klawiatury oraz myszki sprawdza się całkiem dobrze w dynamicznych grach FPS i MOBA pokroju Valorant i League of Legends (choć dość ciężko wyczytać liczbę kl/s, wszak wideo nie jest idealnie czytelne). Drugi test jest już bardziej rzeczowy, jednak w tym wypadku podłączono stację OneXGPU z układem AMD Radeon RX 7600M XT (RDNA3, 8 GB GDDR6). Takie rozwiązanie przetestowano w grze Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 1920 x 1200 px ze średnimi ustawieniami graficznymi. W tym wypadku można było liczyć na 60-70 FPS. Co do samej premiery urządzenia to wiadomo, że jeszcze w styczniu 2024 roku zostanie rozpoczęta zbiórka na Indiegogo i wtedy też poznamy pełną specyfikację oraz wygląd kontrolerów.

AMD Radeon RX 7600M XT NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Architektura RDNA 3 Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny NAVI 33 AD107 AD106 Litografia TSMC N6 TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 2048 3072 4608 Jednostki TMU 128 96 144 Jednostki ROP 64 48 48 Jednostki RT 32 24 36 Jednostki Tensor - 96 144 Taktowanie Boost 2300 MHz (Game) Do 2370 MHz Do 2175 MHz Taktowanie pamięci 18 Gbps Do 16 Gbps Do 16 Gbps Ilość pamięci 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 288 GB/s Do 256 GB/s Do 256 GB/s Infinity Cache 32 MB (2.gen) - - Obsługa DLSS 3 - Tak Tak Współczynnik TGP 120 W Do 140 W Do 140 W

Źródło: Indiegogo