MSI Claw - poznaliśmy polskie ceny nadchodzącego handhelda. Trzeba przygotować się na znaczący wydatek

Wkrótce rozpocznie się przedsprzedaż nowej przenośnej konsoli do gier MSI Claw. Będzie to konkurencja dla takich urządzeń, jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally. Propozycja tajwańskiej firmy cechuje się bardzo dobrą specyfikacją. Wykorzystane zostaną między innymi procesory Intel Core Ultra 7 155H oraz Intel Core Ultra 5 135H. Poznaliśmy właśnie polskie ceny poszczególnych wariantów handhelda. Jak można się było tego spodziewać, tanio nie będzie.

Niebawem wystartują zamówienia przedpremierowe na przenośną konsolę MSI Claw. Poznaliśmy polskie ceny urządzenia. Trzeba przygotować się na wydatek zbliżony do ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go.

Konsola MSI Claw będzie dostępna w dwóch konfiguracjach różniących się procesorem, a co za tym idzie także zintegrowanym układem graficznym. Oba warianty trafią także na polski rynek. Przedsprzedaż powinna wystartować w dniu dzisiejszym (1 marca 2024 roku) o godzinie 15:00. Chętni na zakup urządzenia muszą przygotować się na niemały wydatek. Wariant z procesorem Intel Core Ultra 7 155H będzie u nas kosztował 3899 zł. Nieco tańszy będzie model z Intel Core Ultra 5 135H. W tym przypadku trzeba liczyć się z wydatkiem 3499 zł.

MSI Claw Procesor Intel Core Ultra 5 135H

14C/18T: 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



Intel Core Ultra 7 155H

16C/22T: 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core Układ graficzny Intel ARC Graphics

7 Xe-Core, 896 SP (Core Ultra 5 135H)



Intel ARC Graphics

8 Xe-Core, 1024 SP (Core Ultra 7 155H) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB Ekran 7" 1920 x 1080, IPS

120 Hz, 100% sRGB

500 nitów, dotyk Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, Power Delivery 3.0)

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Akumulator 6-komorowy, 53 Wh Łączność Intel Killer BE Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Wymiary 294 x 117 x 21,2 mm Waga 675 gramów System Windows 11 Home Zasilacz 65 W Cena Core Ultra 5 - 3499 zł

Core Ultra 7 - 3899 zł

Do sprzedaży trafią także specjalne akcesoria, w tym podróżne etui, hartowane szkło oraz stacja dokująca. Można śmiało powiedzieć, że jeśli kogoś stać na zakup tej konsoli, to prawdopodobnie będzie w stanie wydać także dodatkowe 399 zł na wspomnianą stację, choć oczywiście nie każdemu będzie ona potrzebna. MSI Claw z pewnością nie jest propozycją dla każdego. Po konsolę sięgną głównie bardziej wymagający użytkownicy, których nie satysfakcjonuje wydajność zauważalnie tańszego Steam Decka. Kluczowa dla wielu użytkowników może być długość wsparcia, jaką producent urządzenia będzie zapewniał w przyszłości. To zostanie jednak zweryfikowane dopiero jakiś czas po premierze.

Źródło: MSI