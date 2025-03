Xbox Kennan - wiemy coraz więcej o przenośnej konsoli Microsoftu. Nowy handheld powstaje we współpracy z firmą ASUS

Wielki sukces Steam Decka, a także innych konsol przenośnych to wyraźny sygnał dla wielkich producentów, że opłaca się inwestować w tego typu urządzenia. Nic dziwnego zatem, że już od wielu miesięcy sporo mówi się o pojawieniu się na rynku mobilnego Xboksa. Jeśli jednak wydawało Wam się, że będzie to coś w stylu Seriesa S w poręcznej obudowie, byliście w błędzie. Najnowsze wieści ws. wyczekiwanego handhelda mogą okazać się dla Was zaskakujące.

Xbox Kennan powstaje w ścisłej współpracy z ASUS-em i powinien przypominać nieco konsolę ROG Ally. Nie będzie to zatem kolejny Xbox w przenośnej obudowie, ale bardziej typowy handeld, który umożliwi instalację dodatkowych klientów (np. Steam).

Kodowa nazwa projektu to Xbox Kennan. Kryje się pod nią przenośna konsola do gier, która jednak de facto wcale nie będzie typowym kolejnym Xboksem. Okazuje się, sprzęt powstaje w ścisłej współpracy z ASUS-em i - jak wynika z doniesień serwisu Windows Central - powinien przypominać nieco konsolę ROG Ally, ale stylizowaną właśnie na Xboksa. Kennan ma połączyć styl ASUS-a z m.in. bardziej widocznymi uchwytami i dedykowanym przyciskiem Xbox. To z kolei oznacza, że mówimy tutaj raczej o przenośnym PC z systemem Windows dostosowanym pod usługi Xbox s i zulepszonym Xbox Game Bar. Posiadacze Xboksa Series X|S nie przeniosą zatem całej swojej biblioteki gier na to urządzenie (chyba, że za pomocą usługi Xbox Cloud Gaming), ale plus jest taki, że raczej będzie można liczyć na możliwość instalacji dodatkowych klientów (np. Steam) i ogrywania stricte pecetowych tytułów.

Xbox Kennan ma zostać oparty na podzespołach od AMD, jednak konkretnych informacji w tej sprawie nadal brakuje. Można jedynie spekulować, że rozważane są tutaj układy Ryzen Z2 Extreme bądź Z2 Go. W sprzedaży mają pojawić się dwie wersje tego urządzenia - zapewne będą różnić się pojemnością pamięci wewnętrznej, a być może również wydajnością i współczynnikiem TDP. Za Kennana powinniśmy zapłacić od 499 do 599 dolarów, aczkolwiek nic nie zostało w tej sprawie jeszcze przesądzone (duże znaczenie może mieć tutaj polityka handlowa prowadzona przez Donalda Trumpa). Premiera konsoli powinna odbyć się jeszcze w tym roku kalendarzowym, jednak na samą zapowiedź poczekamy najpewniej do lata.

Źródło: Windows Central