Steam Deck nadal króluje w segmencie handheldów do gier. Nowe statystyki rzucają nieco światła na sprzedaż

Pod koniec lutego 2022 roku premierę miał popularny dziś handheld do gier od Valve - tytułowy Steam Deck. Jego początki na rynku nie były zbyt dobre, a mimo to udało mu się ugruntować swoją pozycję i dziś można go uznać za model, który zmienił oblicze rynku. To właśnie przez jego sukces inni producenci zaczęli oferować swoje konstrukcje. Dziś wiemy, że mimo upływu tych kilku lat Steam Deck i tak radzi sobie najlepiej spośród wszystkich rozwiązań, jeśli chodzi o sprzedaż.

Steam Deck nadal jest najpopularniejszym handheldem, jaki pojawił się na rynku. Nowe statystyki pokazują, że mocniejsza konkurencja na razie nie ma z nim żadnych szans, jeśli chodzi o sprzedaż (nie licząc kilku marek, takich jak GPD, których nie uwzględniono w statystykach).

Omawiane statystyki zostały upublicznione na portalu The Verge (redakcja opiera się na danych od firmy IDC) i możemy je znaleźć pod tym adresem. Obejmują one okres od 2022 do 2025 roku, choć w przypadku ostatniego roku mowa o oczekiwanej sprzedaży. Wartym podkreślenia jest również fakt, że omawiane dane nie uwzględniają chińskich handheldów od takich marek jak AYANEO, OneXPlayer, czy też GamePad Digital (GPD). W takim scenariuszu w samym 2022 roku Steam Deck sprzedał się w liczbie ok. 1,62 mln egzemplarzy. W kolejnym roku sprzedaż handheldów sięgnęła blisko 2,9 mln, a udział modelu od Valve wynosił ponad 50%. Z kolei w roku 2024 roku statystyki dobijają do 1,5 mln sprzedanych sztuk, spośród których Steam Deck odpowiadał za 48% całej stawki.

Wychodzi więc na to, że sprzedaż handheldów od 2022 do 2024 roku mogła przekroczyć 6 mln (biorąc pod uwagę także wspomniane wcześniej marki, które nie zostały uwzględnione), natomiast Steam Deck rozszedł się w ok. 3,8 mln egzemplarzy. Oczywiście sytuacja ma szansę się zmienić z biegiem czasu, ponieważ obecnie na rynku pojawia się coraz więcej modeli, z których część stanowi również nieco bardziej budżetową półkę. Wkrótce zadebiutują też pierwsze odsłony, które będą oferowały użytkownikom system SteamOS. Oczekuje się, że w 2025 roku sprzedaż handheldów (ponownie dane od IDC) osiągnie ponad 1,9 mln sztuk, co stanowiłoby poprawienie sytuacji względem poprzedniego okresu. Czas pokaże, czy te przewidywania okażą się prawdziwe.

Źródło: The Verge