SteamOS dla rywali Steam Decka już wkrótce. Valve oficjalnie potwierdza dostępność systemu dla innych handheldów

Dopiero co firma Lenovo zaprezentowała handhelda Legion Go S, który jako pierwszy będzie oficjalnie licencjonowany do działania ze SteamOS, a już dowiedzieliśmy się, że system od Valve za moment pojawi się na innych handheldach. Co prawda od jakiegoś czasu mogliśmy spotkać się z informacjami, że producent Steam Decka pracuje nad wsparciem dla innych sprzętów, ale nie wiedzieliśmy, kiedy ten proces dobiegnie końca. Firma podała okres debiutu wersji beta.

SteamOS dla innych handheldów niż Steam Deck ukaże się w wersji beta w ciągu kilku pierwszych miesięcy 2025 roku. Wskazuje na to oficjalna informacja od Valve, która omawia sytuację ich autorskiego systemu.

Handheldy ze SteamOS na pokładzie otrzymają specjalne oznaczenie Powered by SteamOS. Jak już wspomniano, pierwszym takim urządzeniem oficjalnie zostanie Lenovo Legion Go S, jednak ukaże się on w dwóch edycjach: z systemem Windows 11 oraz SteamOS. Pierwsza odsłona pojawi się na rynku jeszcze w styczniu 2025 roku, a druga wkroczy na niego dopiero w maju tego samego roku. Natomiast firma Valve właśnie ogłosiła, że jeszcze przed premierą omawianego handhelda, system SteamOS w wersji beta stanie się dostępny dla innych urządzeń przenośnych, więc użytkownicy będą mogli przetestować jego działanie.

Jeśli firmie chodziło o debiut w maju 2025 roku, co jest najbardziej prawdopodobne, to do tego czasu możemy się spodziewać możliwości pobrania SteamOS na swojego handhelda. W związku z tym, że ostatnie aktualizacje systemu dodawały wsparcie dla różnych funkcji z ASUS-a ROG Ally X, który tak jak spora część ostatnich handheldów korzysta z procesora AMD Ryzen Z1 Extreme, to możemy oczekiwać, że SteamOS będzie zoptymalizowany do pracy zarówno z tym układem, jak i jego pochodnymi, a więc AMD Ryzen 7 7840U, AMD Ryzen 7 8840U, czy też AMD Ryzen 7 8840HS. Na potwierdzenie tych przypuszczeń nie przyjdzie nam zbyt długo czekać.

Źródło: Valve