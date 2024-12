Nadchodzi pierwszy handheld ze SteamOS od Lenovo? Wiele na to wskazuje. Do serii Legion Go wkrótce dołączą nowe modele

Targi CES 2025 (7-11 stycznia), zapowiadają się całkiem interesująco pod wieloma względami. Na nich powinny zostać zaprezentowane nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50, a także sporo urządzeń z bardziej mobilnego segmentu, takiego jak handheldy. Oczekuje się, że firma Lenovo nie tylko przedstawi następcę Legion Go i bardziej budżetową odsłonę z tej rodziny, ale również będzie jedną z pierwszych, które wyprowadzą SteamOS poza Steam Decka.

Na targach CES 2025 powinniśmy poznać nowe urządzenia od Lenovo z serii Legion Go. Oczekuje się, że wśród nich znajdziemy budżetowy model "S", a także wariant nowej generacji z układem od AMD z linii Strix Point.

Jakiś czas temu firma Valve opublikowała nowe wytyczne dla producentów, które dotyczyły stosowania oznaczeń tej marki. Jedno z nich, Powered by SteamOS, bezpośrednio nawiązuje do tego, że na sprzęcie firm współpracujących z Valve będzie obecny tytułowy system. Niedługo później w Internecie pojawiły się grafiki przedstawiające nadchodzący handheld Lenovo Legion Go S, który miał dedykowany przycisk z logo Steam, ale co ciekawe - tylko w czarnej wersji kolorystycznej, gdyż biała była pozbawiona tego elementu. Wielu osobom nasunął się więc wniosek, że Lenovo przygotuje dwie odsłony tego modelu: z systemem SteamOS oraz Windows 11 (istnieje oczywiście możliwość, że przycisk uruchomi po prostu aplikację Steam, natomiast w drugim wariancie zamiast niego jest przycisk, który otwiera nakładkę Lenovo Space). Według nieoficjalnej specyfikacji będziemy mieli do czynienia z 8-calowym panelem IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i odświeżaniu wynoszącym 120 herców. Za akumulator ma służyć ogniwo o pojemności 55,5 Wh, a na pokładzie nie powinno zabraknąć łączności Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Handheld został pozbawiony możliwości wyciągnięcia kontrolerów, więc jego konstrukcja będzie podobna do ASUS-a ROG Ally. Wadą jest obsługa nośników SSD (M.2) w rozmiarze 2242. Jako że to budżetowa odsłona, to moc będzie dostarczał układ od AMD korzystający z architektur Zen 3+ i RDNA 2.

Z kolei pełnoprawny następca, czyli Lenovo Legion Go 2 (8ASP2), ponownie zaoferuje wyciągane kontrolery, a przy tym można oczekiwać ulepszonej konstrukcji. Prawdopodobnie na froncie zagości 8,8-calowy ekran OLED, a w środku znajdzie się chip AMD Ryzen Z2 Extreme (Strix Point, Zen 5 i Zen 5c) z układem graficznym AMD Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 CU). Skąd jednak wiemy, że to właśnie na targach CES 2025 zostaną zaprezentowane omawiane nowości? Redakcja The Verge otrzymała maila od Lenovo, który na to wskazuje. W treści znajduje się bowiem zdanie "przyszłość gamingowych handheldów ukaże się na CES 2025, a Ty masz miejsce w pierwszym rzędzie!", a przy tym tytuł wydarzenia zaplanowanego na 7 stycznia brzmi "Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds". Na dodatek gościem specjalnym będzie Pierre-Loup Griffais, a więc jeden z pracowników przedsiębiorstwa Valve. Pozostało nam poczekać ok. 2,5 tygodnia, aby się przekonać, czy wszystkie przewidywania okażą się prawdziwe.

Źródło: Valve, The Verge, VideoCardz