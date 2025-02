Lenovo Legion Go - na rynek może wkrótce trafić nowy wariant handhelda z mniejszym wyświetlaczem

Na rynku przenośnych konsol do gier od dłuższego czasu najsilniejszą pozycję ma Steam Deck. Konkurenci nie złożyli jednak broni, w rezultacie czego do graczy trafiły takie handheldy, jak chociażby MSI Claw czy Lenovo Legion Go. Wkrótce możemy doczekać się nowego wariantu ostatniej z wymienionych konsol. Choć dokładna specyfikacja urządzenia nie jest na razie znana, to poznaliśmy kilka szczegółów na jego temat za sprawą informacji z oficjalnej strony firmy Lenovo.

Na rynku może zadebiutować wkrótce nowy wariant Lenovo Legion Go. Sprzęt ma otrzymać mniejszy wyświetlacz i dwa wentylatory. W praktyce będzie to zapewne jedynie odchudzony wariant bazowej konsoli.

Konsola Lenovo Legion Go to pod względem specyfikacji bardziej konkurencja dla MSI Claw niż zauważalnie słabszego Steam Decka. Przypomnijmy, że w najlepszym wariancie urządzenie zostało wyposażone w sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M oraz 16 GB pamięci LPDDR5X. Konsola posiada także dobry ekran IPS o przekątnej 8,8 cali, rozdzielczości 2560 x 1600 i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Nie wiemy, jakie dokładnie komponenty zaoferuje nowy wariant handhelda, ale wiele wskazuje na to, że otrzyma on mniejszy ekran. Takie pogłoski pojawiały się już wcześniej, teraz jednak potwierdza to wpis na oficjalnej stronie firmy Lenovo, który sugeruje, że wyświetlacz będzie miał przekątną 7 cali. Nowy Legion Go może zatem mieć nieco bardziej kompaktowe rozmiary.

Gracze mogą spodziewać się także obecności złącza HDMI. Takowego nie ma w dostępnej obecnie wersji urządzenia. Zmiana ta powinna spodobać się wielu użytkownikom, którzy do przesyłania obrazu musieli korzystać do tej pory z portów USB-C. Według wpisu na stronie Lenovo, nowy wariant sprzętu otrzyma także dwa wentylatory, co ma zapewnić optymalny poziom chłodzenia w przypadku bardziej wymagających gier. Obecny wariant handhelda posiada zaledwie jeden wentylator. To mogłoby rodzić spekulacje odnośnie potencjalnych ulepszeń w zakresie kluczowych komponentów, ale należy spodziewać się raczej odchudzonej wersji standardowego modelu konsoli, niż urządzenia o zauważalnie lepszej specyfikacji.

Źródło: VideoCardz