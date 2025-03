Lenovo Legion Go S - Producent szykuje tańszą, przenośną konsolę napędzaną starszymi procesorami AMD Rembrandt

Lenovo dotychczas wypuściło jedną przenośną konsolę do gier - Lenovo Legion Go, wykorzystującą m.in. procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. W najbliższym czasie doczekamy się premiery kolejnych tego typu urządzeń (pojawiają się już nawet pierwsze pre-ordery na modele z AMD Ryzen AI 9 HX 370, ale w mocno podwyższonej cenie względem dotychczasowych rozwiązań). Lenovo z całą pewnością pokaże z kolei tańszy wariant - Legion Go S, który może okazać się ciekawym wyborem dla mniej wymagających graczy.

Lenovo pośpiesznie potwierdziło istnieje nowej, przenośnej konsoli o nazwie Legion Go S. Będzie to tańszy wariant wyposażony w mniej wydajne APU AMD z generacji Rembrandt. Procesor będzie zatem wyposażony w rdzenie Zen 3+ oraz zintegrowany układ graficzny RDNA 2.

Firma Lenovo w mniej lub bardziej przypadkowy sposób, przedwcześnie opublikowała firmware dla przenośnej konsoli Legion Go S o oznaczeniu 8ARP1. Urządzenie nie zostało jeszcze wprowadzone na rynek, ale sam fakt że BIOS jest już gotowy, sugeruje że premiera nie jest zbyt odległa (być może oficjalny pokaz odbędzie się na targach CES 2025 w Las Vegas). W przeciwieństwie do normalnej wersji Lenovo Legion Go, tańszy Legion Go S będzie wykorzystywał procesor APU od AMD ze starszej generacji Rembrandt.

Oznacza to, że na pokładzie znajdziemy procesor AMD Ryzen Z2G (informacje o tym układzie jako wariancie generacji Rembrandt pojawiały się już kilka tygodni temu) z rdzeniami Zen 3+ oraz zintegrowanym układem graficznym Radeon, opartym na architekturze RDNA 2. W dalszym ciągu urządzenie będzie obsługiwać pamięć RAM LPDDR5, jako że układy Rembrandt wspierają tego typu pamięć. Obecnie nie wiemy niestety, jaką dokładnie konfigurację (rdzenie CPU oraz bloki CU dla iGPU) będzie miał procesor Ryzen Z2G. Przypominamy przy okazji, iż seria Ryzen Z2 będzie się składała z trzech różnych układów APU, gdzie każdy z nich będzie oparty na innej architekturze. O Ryzen Z2G już napisaliśmy. Ryzen Z2 to model z generacji Hawk Point (Zen 4 + RDNA 3), natomiast Ryzen Z2 Extreme to APU z rodziny Strix Point (Zen 5/5c + RDNA 3.5).

