MSI Claw 8 AI+ - handheld z procesorem z serii Intel Lunar Lake otrzyma większy akumulator niż ASUS ROG Ally X

Rozwój technologii jest szczególnie widoczny wśród handheldów do gier, takich jak Steam Deck. Urządzenie od Valve zapoczątkowało całą rewolucję w tym świecie, ale nie oferuje już wydajności zbliżonej do konkurencji. Na rynek wkraczają modele, które wykorzystują moc nowych jednostek od AMD z serii Strix Point, a już wkrótce zadebiutuje ich rywal, który skorzysta z układów Intela z rodziny Lunar Lake. W przypadku tego ostatniego mowa o tytułowym MSI Claw 8 AI+.

MSI Claw 8 AI+ zostanie oficjalnie zaprezentowany na targach CES 2025 - to już pewne. Wiemy, że nowy handheld będzie wyróżniał się nie tylko układem z rodziny Intel Lunar Lake, ale i naprawdę bardzo pojemnym akumulatorem.



MSI Claw

Informacje dotyczące handhelda MSI Claw 8 AI+ trafiły do nas już w okresie targów Computex 2024, kiedy to producent zdradził niektóre informacje na temat następcy początkowo niezbyt udanego modelu MSI Claw (dziś sytuacja wygląda już dużo lepiej). Firma zapowiadała wtedy, że nowość będzie napędzana jednym z procesorów Intela z serii Lunar Lake, które wyróżniają się swoją energooszczędnością i naprawdę przyzwoitą wydajnością. Oprócz tego otrzymamy większy, bo aż 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Z oficjalnych informacji wynika, że pełna prezentacja nastąpi na targach CES 2025 (od 7 do 10 stycznia 2025 roku).

ASUS ROG Ally X MSI Claw 8 AI+ Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Intel Lunar Lake Taktowanie rdzeni 3,3 - 5,1 GHz Brak informacji Układ graficzny AMD Radeon Graphics (12 CU, RDNA 3) Intel ARC Pamięć RAM 24 GB LPDDR5 (7500 MHz) 16 lub 32 GB LPDDR5X (8533 MHz) Magazyn danych 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ekran 7" IPS 1920x1080 px, 120 Hz

500 nitów, 100% sRGB, 7 ms

Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, FreeSync Premium 8" IPS 1920 x 1080 px, 120 Hz

500 nitów Złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode)

1 x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1.4, PD 3.0) 2 x Thunderbolt 4

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Wymiary 280 x 111 x 36,9 mm Brak informacji Waga 678 g Brak informacji Akumulator 80 Wh / 65 W 82 Wh / Brak informacji Dodatkowe informacje Aura Sync, gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, czytnik linii papilarnych, HD Haptics Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla System Windows 11 Home TDP 9-30 W Brak informacji Cena 3999 zł Brak informacji

Nie licząc procesora, największym plusem będzie tutaj akumulator, wszak mowa o ogniwie o pojemności aż 82 Wh, czyli większym niż w przypadku modelu ASUS ROG Ally X. Najlepsza konfiguracja obejmie 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X i zapewne 1 TB nośnik SSD (w „pełnym” rozmiarze 2280). Korzystną zmianą będzie także dodanie drugiego portu Thunderbolt 4. Trzeba przyznać, że tym razem nowość od MSI zapowiada się całkiem obiecująco. Jeżeli natomiast zastanawiamy się nad najmocniejszymi handheldami do gier, jakie są obecnie dostępne, to warto zwrócić się w stronę modelu OneXFly F1 Pro, który ma na pokładzie układ AMD Ryzen AI 9 HX 370 (seria Strix Point, architektura Zen 5, układ graficzny AMD Radeon 890M) - dostępny na oficjalnej stronie tego producenta.



MSI Claw 8 AI+

Źródło: MSI, CES, TechPowerUp