ASUS ROG Ally X - premiera odświeżonego handhelda do gier. Więcej, lepiej, ale i nieco drożej

Doczekaliśmy się oficjalnej premiery odświeżonej wersji handhelda ASUS ROG Ally z dopiskiem X. Producent postanowił ulepszyć swoją dotychczasową konstrukcję, dzięki czemu możemy liczyć na większą ilość pamięci RAM, pojemniejszy nośnik SSD, a także dużo większy akumulator. Tak naprawdę nowy model jest pierwszym na rynku, który oferuje tak pojemne ogniwo. Zmiany przyniosły lekki wzrost ceny, choć w obecnej sytuacji rynkowej wydaje się ona bardzo wysoka.

ASUS ROG Ally X został wprowadzony do sprzedaży. Nowy handheld zapewni nam całkiem sporo usprawnień, dzięki którym wypada lepiej na tle obecnej konkurencji. Niestety nie pod względem cenowym.

O nowej wersji handhelda do gier od ASUS-a wiemy już od jakiegoś czasu. Tytułowy ROG Ally X to naprawdę przemyślana konstrukcja, która oferuje nam nieco więcej niż do tej pory i stara się naprawić dawne błędy (takie jak źle ulokowany slot na karty microSD). Przede wszystkim na uwagę zasługuje akumulator, gdyż mówimy tu o ogniwie o pojemności 80 Wh, a więc takiej, którą mogą się pochwalić 14-calowe notebooki do pracy. Czas działania powinien być jednym z lepszych, jakie da się osiągnąć przy urządzeniach z układem AMD Ryzen Z1 Extreme.

ASUS ROG Ally ASUS ROG Ally X Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz 3,3 - 5,1 GHz Układ graficzny AMD Radeon Graphics

Ryzen Z1 - 4 CU, RDNA3

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU, RDNA 3 AMD Radeon Graphics (12 CU, RDNA 3) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (6400 MHz) 24 GB LPDDR5 (7500 MHz) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2242) 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Ekran 7" IPS 1920x1080 px, 120 Hz

500 nitów, 100% sRGB, 7 ms

Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, FreeSync Premium Złącza

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x slot na karty pamięci microSD

1 x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 + DP 1.4) 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode)

1 x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1.4, PD 3.0) Wymiary 280 x 113 x 39 mm 280 x 111 x 36,9 mm Waga 608 g 678 g Akumulator 40 Wh / 65 W 80 Wh / 65 W Dodatkowe informacje Aura Sync, gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, czytnik linii papilarnych, HD Haptics System Windows 11 Home TDP 9-30 W Cena Z1 - 2999 zł

Z1 Extreme - 3799 zł Z1 Extreme - 3899 zł

Ekran pozostał praktycznie bez zmian, natomiast kolejną z nich jest pamięć RAM. Teraz możemy liczyć aż na 24 GB, a dodatkowo ASUS pozwala nam "oddać" 8 GB dla układu graficznego. Nośnik SSD nie tylko jest dwukrotnie większy niż w poprzedniku, ale i występuje w formacie 2280, co bardzo pozytywnie wpływa na możliwości rozbudowy (korzystniejsze ceny). Kwotę zakupu ustalono na 3899 zł, a więc 100 zł więcej od pierwotnego ASUS-a ROG Ally, natomiast należy sobie zdawać sprawę z tego, że aktualne ceny za konkurencyjne handheldy są dużo niższe (np. Lenovo Legion Go kupimy obecnie w cenie poniżej 3000 zł). Warto się wstrzymać chwilę z zakupem, gdyż recenzja omawianego urządzenia jest już na ukończeniu i wkrótce ukaże się na PurePC.

Źródło: ASUS