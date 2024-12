MSI Claw 8 AI+ to nowy handheld do gier, który zaoferuje układy Intel Lunar Lake. Nadchodzi także limitowana edycja

Nie minęło zbyt wiele czasu od premiery handhelda MSI Claw, a firma już zapowiedziała, że nadchodzi jego następca. Oprócz zdjęć nowego urządzenia z targów Computex 2024 doczekaliśmy się również ujawnienia jego częściowej specyfikacji. Zmiany są całkiem istotne, albowiem dotyczą wyświetlacza, procesora oraz akumulatora. Na dodatek niebawem w sprzedaży będzie dostępna limitowana edycja, która inspirowana jest serią gier od studia Bethesda pod nazwą Fallout.

Nadchodzą nowe handheldy od firmy MSI. Pierwszy będzie pełnoprawnym następcą modelu MSI Claw, natomiast drugi to limitowana edycja, która została skierowana do fanów serii Fallout.

Pierwszego handhelda od marki MSI (Claw) nie można zaliczyć do zbyt udanych. Urządzenie było dość rozczarowujące pod względem wydajności, a na dodatek producent niechętnie udostępniał sprzęt do testów, co wzbudzało dodatkowe wątpliwości. MSI stale jednak wprowadza aktualizacje dla swojego handhelda, które bardzo pozytywnie wpływają na wydajność - niestety nie przekłada się to na wzrost popularności urządzenia. Kolejna edycja o nazwie MSI Claw 8 AI+ może się okazać dużo ciekawszym wyborem. Przede wszystkim dlatego, że zaoferuje ona układy z nowej rodziny Intel Lunar Lake, która wyróżnia się lepszą wydajnością układu graficznego. Spotkamy się także z dwukrotnie większą ilością pamięci RAM i to w standardzie LPDDR5X oraz pojemniejszym nośnikiem SSD (M.2 2280).

MSI Claw (A1M) MSI Claw 8 AI+ (A2VM) Procesor Intel Meteor Lake



Intel Core Ultra 5 135H

14C/18T: 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



Intel Core Ultra 7 155H

16C/22T: 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core Intel Lunar Lake Układ graficzny Intel ARC Graphics

7 Xe-Core, 896 SP (Core Ultra 5 135H)



Intel ARC Graphics

8 Xe-Core, 1024 SP (Core Ultra 7 155H) Intel Xe2 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 do 32 GB LPDDR5x Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB lub 1 TB 1x SSD M.2 (2280) PCIe 4.0 x4 NVMe: 1 TB Ekran 7" 1920 x 1080, IPS (120 Hz)

100% sRGB, 500 nitów, dotykowy 8" 1920 x 1080 px, IPS (120 Hz)

100% sRGB, 500 nitów, dotykowy, VRR Złącza 1 x Thunderbolt 4

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD 2 x Thunderbolt 4

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Akumulator 53 Wh 80 Wh Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wymiary i waga 294 x 117 x 21,2 mm / 675 g Brak informacji System Windows 11 Home Zasilacz 65 W Brak informacji Cena Core Ultra 5 / 16 GB / 512 GB - 2849 zł

Core Ultra 7 / 16 GB / 512 GB - 3299 zł Brak informacji

Znaczącą zmianą będzie także sam ekran, który zachowa parametry poprzednika, ale będzie teraz o jeden cal większy. Skorzystamy też z dodatkowego portu Thunderbolt 4 oraz pojemniejszego akumulatora. Ponownie spotkamy również gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla. Jeśli tylko MSI tym razem odpowiednio wyceni nowość, to możemy mieć do czynienia z naprawdę interesującym handheldem. Na ogłoszenie daty premiery poczekamy co najmniej do trzeciego kwartału 2024 roku. Tymczasem wcześniej na rynek wkroczy limitowana edycja handhelda MSI Claw (Fallout 4 Limited Edition), która oprócz zmienionego wyglądu zaoferuje nam "największy akumulator w branży". Nie znamy wszystkich szczegółów, jednak w tym wypadku informacje powinny zostać udostępnione w dość krótkim czasie.

Źródło: MSI, WCCFTech, Digital Trends, Mashable